Živě: Představení projektu Naše Česko hledá talent

Praha 30. června 2026 (PROTEXT) - Hnutí Naše Česko pořádá v úterý 30. června tiskový briefing, na kterém představí nový projekt Naše Česko hledá talent. Cílem tohoto dlouhodobého projektu je přilákat nové mladé tváře do politiky, vybrat talenty a poskytnout jim komplexní vzdělávací průpravu pro úspěšný start jejich kariéry. Projekt je koncipován spolu s experty na náborové kampaně a dalšími odborníky, mezi hodnotiteli se objeví přední odborníci z oblasti politologie, marketingu, strategické komunikace a lidských zdrojů.
Přenos TK z Kolektor Cafe v Národní galerii v Praze můžete sledovat od 10:00.
Na tiskové konferenci bude představena myšlenka projektu i jeho základní mechanika.
Tiskové konference se zúčastní předseda hnutí Martin Kuba a spoluautoři projektu z řad mladých členů hnutí: Jan Lexa, Jakub Šulc a Kristýna Cirhanová.
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