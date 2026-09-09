Živě: Předvolební debata kandidátů na primátora Prahy na Summitu dostupného bydlení a stavebního rozvoje

Přenos debaty z Obecního domu můžete sledovat od 13:30.
Témata debaty:
- Jaké jsou hlavní body volebních programů stran a koalic pro Prahu?
- Jak podpořit stavební rozvoj metropole, jaké stavby mají být prioritou a jak je financovat?
- Jak zlepšit dostupnost bydlení v Praze?
Debatovat budou:
- Petr Hlaváček (STAN)
- Tomáš Portlík (SPOLU PRO PRAHU)
- Adéla Nislerová (Piráti)
- Ondřej Hušbauer (ANO)
- Adam Scheinherr (PRAHA SOBĚ + KDU-ČSL + Zelení)
- Milan Urban (SPD)
- Nikola Sovová (Motoristé sobě)
- Václav Láska (SEN PRO PRAHU)
Moderuje Michala Hergetová
Zdroj: Central Group