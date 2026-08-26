Živě: Předvolební debata Praha Inovační

Přenos debaty z byznys hubu Opero můžete sledovat od 17:15.
?? Stane se Praha konečně evropským inovačním hubem, nebo jí v souboji s kraji i Evropou ujede vlak?
??? Proč úspěšné technologické firmy rostou v hlavním městě spíš „Praze navzdory“ než s její systematickou podporou?
??? A dočká se Praha po letech debat konečně pořádného Pražského inovačního centra (PIC)?
?Praha je přirozené centrum Česka – máme tu největší koncentraci zakladatelů, investorů, univerzit i talentu. Ale zatímco Jihomoravský kraj s inovační agenturou JIC sbírá byznysové úspěchy i evropská ocenění a Středočeský kraj dynamicky rozvíjí své centrum SIC, hlavní město v systémové podpoře inovačního ekosystému dlouhodobě zaostává.
?Před nadcházejícími komunálními volbami se u společného stolu potkají nejen lídři kandidátek, aby prozradili konkrétní vize a plány pro podporu startupů, inovační infrastruktury, komercializace vědy i využití nových technologií pro rozvoj města.
?Pozvání přijali:
?? Tomáš Portlík | SPOLU pro Prahu (ODS & TOP 09)
?? Jan Hušbauer | ANO
?? Jaromír Beránek | Piráti
?? Adam Scheinherr | Praha sobě
?? Petr Hlaváček | STAN
?? Milan Urban | SPD
?? Adam Paclt | Motoristé sobě
Večerem provází Jiří Vicherek, předseda České startupové asociace, která pražskou předvolební debatu pořádá, a Dana Vaníčková, CEO České inovační platformy.
?Partneři debaty
??? Apify
?? Rockaway Ventures
?? Ambit
?? CzechTrade
?? Středočeské inovační centrum (SIC)
?? Opero
?? Startup Kitchen
Program:
?? 17:15 | Úvodní slovo: Martin Jiránek, zmocněnec pro startupy
?? 17:20 | Welcome CzechBusiness: Rudolf Klepáček, generální ředitel
?? 17:25 | Hlas sektoru: Zakladatelé, investoři a ekosystém
??za zakladatele: Jan Čurn | Apify
?? za investory: Petr Šmíd | Rockaway Ventures
?? za komercializaci vědy: Tomáš Ditrych | Ambit a Jakub Nešetřil | ČVUT
?? za inovační ekosystém: Pavel Jovanovič | SIC
?? 17:50 | Politická debata
?? 19:00 | Q&A z publika
?? 19:50 | Závěr a poděkování
Zdroj: Czech Tech Association, z.s.