Živě: Prevence zachraňuje životy

Praha 13. května 2026 (PROTEXT) - U příležitosti Českého dne proti rakovině pořádá Česká tisková kancelář pro své zaměstnance Den zdraví, jehož součástí bude i hodinová debata předních odborníků o nejnovějších trendech v prevenci, především v onkologii. Moderovat bude novinářka a zakladatelka spolku Jsem jedno ucho Veronika Širc.

Přenos debaty v PressCentru ČTK můžete sledovat od 9:30.

Hosty diskuse budou vedoucí Národního screeningového centra z Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR Karel Hejduk, Kateřina Nováková z Banky biologického materiálu, Iva Hrnčiříková z Masarykova onkologického ústavu a Petra Adámková, předsedkyně výboru Hlasu onkologických pacientů.

Debata se soustředí na to, jak fungují preventivní programy v praxi, proč je důležité je nepodceňovat a jaké jsou aktuální možnosti zapojení pro každého z nás. Uslyšíte, jaké screeningy jsou dostupné, komu jsou určeny a jak mohou přispět k včasné diagnostice závažných onemocnění. Diskuse nabídne také pohled pacientů, jejich zkušenosti a důraz na roli informovaného rozhodování.

Prevence není jen téma pro lékaře, ale jde o každodenní rozhodnutí, které může mít zásadní dopad na kvalitu i délku života.

Cílem setkání je nejen předat odborné informace, ale také motivovat k aktivní péči o vlastní zdraví.

 

Na Dni zdraví v ČTK spolupracují:

  • Hlas onkologických pacientů
  • Národní screeningové centrum
  • Banka biologického materiálu, Masarykův onkologický ústav (MOÚ)
  • Spolek Jsem jedno ucho
  • Všeobecná zdravotní pojišťovna
  • FOKUS optik
  • Klub ŽAP – ženy s nádorovým onemocněním
  • Hygienická stanice hl. m. Praha
  • Bellis – pomáháme ženám s rakovinou prsu
  • Krejzlová Pavla, Audionika
  • Markéta Franke, spolek O procento
  • MultiSport Benefit

 

Zdroj: ČTK Connect

