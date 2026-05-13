Živě: Prevence zachraňuje životy

Přenos debaty v PressCentru ČTK můžete sledovat od 9:30.
Hosty diskuse budou vedoucí Národního screeningového centra z Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR Karel Hejduk, Kateřina Nováková z Banky biologického materiálu, Iva Hrnčiříková z Masarykova onkologického ústavu a Petra Adámková, předsedkyně výboru Hlasu onkologických pacientů.
Debata se soustředí na to, jak fungují preventivní programy v praxi, proč je důležité je nepodceňovat a jaké jsou aktuální možnosti zapojení pro každého z nás. Uslyšíte, jaké screeningy jsou dostupné, komu jsou určeny a jak mohou přispět k včasné diagnostice závažných onemocnění. Diskuse nabídne také pohled pacientů, jejich zkušenosti a důraz na roli informovaného rozhodování.
Prevence není jen téma pro lékaře, ale jde o každodenní rozhodnutí, které může mít zásadní dopad na kvalitu i délku života.
Cílem setkání je nejen předat odborné informace, ale také motivovat k aktivní péči o vlastní zdraví.
Na Dni zdraví v ČTK spolupracují:
- Hlas onkologických pacientů
- Národní screeningové centrum
- Banka biologického materiálu, Masarykův onkologický ústav (MOÚ)
- Spolek Jsem jedno ucho
- Všeobecná zdravotní pojišťovna
- FOKUS optik
- Klub ŽAP – ženy s nádorovým onemocněním
- Hygienická stanice hl. m. Praha
- Bellis – pomáháme ženám s rakovinou prsu
- Krejzlová Pavla, Audionika
- Markéta Franke, spolek O procento
- MultiSport Benefit
Zdroj: ČTK Connect