Živě: Příprava VRT, která povede až do Německa, pokročila

Vysokorychlostní trať z Prahy přes Ústí nad Labem do Drážďan propojí Českou republiku se severní i západnější částí Evropy. Výrazně zrychlí cestování do Německa a zlepší dopravní dostupnost severních Čech. Z Prahy do Drážďan bychom tak měli jezdit do hodiny, z Ústí do obou měst pak dorazit méně než za půl hodiny.