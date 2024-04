Živě: PRO představí kandidátku do Evropského parlamentu

Přenos bude zahájen ve 13:00.

Strana PRO v čele s předsedou Jindřichem Rajchlem oznámí na plánované tiskové konferenci kandidaturu do voleb do Evropského parlamentu a současně také představí kandidátku složenou ze členů strany, odborných garantů i nezávislých odborníků, kteří budou za Právo Respekt Odbornost v červnu bojovat o křesla do Evropského parlamentu.

Vrcholní představitelé tak činí mimo jiné i na základě volebních preferencí agentury pro výzkum veřejného mínění SANEP, která straně PRO na základě výsledků šetření již po druhé za sebou odhadla výsledek ve výše 5,3% volebních preferenčních hlasů do sněmovních voleb.