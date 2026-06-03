Živě: Protidrogová politika v ohrožení - Experti ostře kritizují vládní přesun agendy

Diskuzi bude moderovat Matěj Hollan (ředitel APAS) a mezi řečníky vystoupí například bývalí národní protidrogoví koordinátoři Kamil Kalina (SNN) a Josef Radimecký (APAS / White Light), Viktor Mravčík (SNN), Dagmar Krutilová (APAS / P-Centrum), Kristýna Karpíšková (Spolek Ulice Plzeň), Karel Kolitsch (ČAA) a další.
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Jak víte, vláda potvrdila přesun agend, které se dotýkají lidí se závislostí, prevence, sociálních služeb, veřejného zdraví, lidských práv i fungování státu. Přesto zatím neřekla, jak zajistí, aby se tím nerozpadla meziresortní koordinace, financování služeb a ochrana lidí, kterých se změna přímo týká.
Proto se odborníci na problematiku závislostí, zástupci adiktologických služeb (APAS – Asociace poskytovatelů adiktologických služeb) a zástupci lidí se zkušeností se závislostí obracejí přímo na premiéra s otázkou: „Jak to vyřešíte, pane premiére?“
V rámci diskuze zazní konkrétní rizika přesunu, otázky, na které vláda dosud neodpověděla, a výzva premiérovi, aby předložil jasný plán, garance a harmonogram dalšího postupu.
Zdroj: APAS