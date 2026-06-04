Živě: Setkání lídrů stavebnictví 2026 - premiér, ministři a šéfové firem v unikátní debatě

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  6:00
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Analytická společnost CEEC Research pořádá ve čtvrtek 4. června 2026 pravidelné Setkání lídrů stavebnictví 2026, nejvýznamnější odbornou platformu svého druhu v České republice. Propojí představitele vlády, stavebních a developerských firem, výrobců stavebních materiálů, projektového trhu i profesních komor. Úvod programu bude patřit výsledkům Kvartální analýzy českého stavebnictví, kterou představí Michal Vacek.

Přenos ze Španělského sálu Pražského hradu můžete sledovat od 10:00.

České stavebnictví vstupuje do období, které rozhodne o tempu ekonomického růstu, dostupnosti bydlení i schopnosti státu připravovat klíčové infrastrukturní projekty. Právě těmto tématům se bude věnovat Setkání lídrů českého stavebnictví 2026.

Úvod programu bude patřit výsledkům Kvartální analýzy českého stavebnictví, kterou představí Michal Vacek. 

V panelu lídrů vystoupí předseda vlády Andrej Babiš, 1. místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová, ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová, ministr dopravy Ivan Bednárik a ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka. Za stavební sektor se diskuse zúčastní Dušan Kunovský ze společnosti CENTRAL GROUP, Kamil Jeřábek ze společnosti wienerberger, Jaroslav Heran z Metrostavu, Martin Bašár ze společnosti STRABAG a Robert Špalek, předseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Setkání lídrů českého stavebnictví 2026 se zaměří na strategii státu, veřejné investice, dopravní infrastrukturu, energetiku, konkurenceschopnost, dostupné bydlení, územní rozvoj i pracovní trh. Cílem je otevřená debata o tom, jak odstranit bariéry, které dnes brzdí přípravu projektů, prodlužují povolování a komplikují firmám dlouhodobé plánování.

Diskuze mezi představiteli státu a stavebním sektorem je nutná. Podle letošní kvartální analýzy CEEC Research mají firmy nižší důvěru v rychlé systémové změny. Necelé dvě pětiny (39 %) firem neočekává, že by se vláda stavebnictví výrazně věnovala. Zlepšení situace v oboru očekává 43 % společností, zatímco většina firem výrazný posun nepředpokládá. Téměř polovina firem zároveň považuje přechodné období po zavedení nového stavebního zákona za riziko pro realizaci zakázek a více než čtvrtina hodnotí toto riziko jako významné.

Setkání lídrů českého stavebnictví 2026 tak nabídne nejen aktuální data, ale i přímý dialog mezi vládou a trhem o tom, co musí Česká republika udělat, aby se v následujících letech stavělo rychleji, efektivněji a předvídatelněji.

Účastníci: 

Za vládu

Andrej BABIŠ (předseda vlády ČR), 

Karel HAVLÍČEK (1. místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu), 

Alena SCHILLEROVÁ (místopředsedkyně vlády a ministryně financí), 

Zuzana MRÁZOVÁ (ministryně pro místní rozvoj)

Ivan BEDNÁRIK (ministr dopravy), 

Aleš JUCHELKA (ministr práce a sociálních věcí).

Další významní hosté

Hana LANDOVÁ (vládní zmocněnkyně pro nový stavební zákon), 

Michal VACEK (ředitel, CEEC Research),

Dušan KUNOVSKÝ (předseda představenstva CENTRAL GROUP), 

Kamil JEŘÁBEK (generální ředitel wienerberger), 

Jaroslav HERAN (generální ředitel Metrostav), 

Martin BAŠÁR (člen představenstva STRABAG), 

Robert ŠPALEK (předseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě)

Program: 

 10:00 – 10:05 Slavnostní zahájení

 10:05 – 10:10 Předání ocenění TOP stavební společnosti za rok 2025 

 10:10 – 10:15 Stav a výhled českého stavebnictví 

  •  Klíčová zjištění, trendy a rizika, Kvartální analýza českého stavebnictví Q2/2026 

 10:15 – 10:25 Strategie státu pro obor stavebnictví - úvodní vystoupení předsedy vlády ČR

  •  Priority nové vlády v oblasti stavebnictví, infrastruktury a bydlení 

 10:25 – 10:40 Reakce byznysu na vládní priority 

  •  Investiční jistota, kapacity trhu

 10:40 – 11:00 Průmysl, energie a konkurenceschopnost ekonomiky

  •  Role MPO při vytváření stabilního investičního prostředí

 11:00 – 11:20 Územní rozvoj a bytová výstavba

  •  Stavební legislativa, povolovací procesy, spolupráce se samosprávami

 11:20 – 11:35 Dopravní infrastruktura a veřejné investice

  •  Kontinuita přípravy a realizace staveb

 11:35 – 11:50 Reakce trhu - projektová příprava v praxi 

 11:50 – 12:05 Pracovní trh ve stavebnictví

  •  Nedostatek pracovní síly, vzdělávání, zahraniční pracovníci 

 12:05 – 12:20 Závěrečné shrnutí a doporučení pro další kroky

 

Zdroj: CEEC research

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