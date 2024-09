Živě: Setkání nad podzimními novinkami nakladatelství ARGO

Přímý přenos bude zahájen v 10:00.

Jedním z hlavních témat bude kniha Chci, za níž stojí britská herečka Gillian Anderson a v níž se ženy z celého světa svěřují se svými sexuálními fantaziemi. Chci odhaluje, jak ženy vnímají sex, když mají svobodu být zcela samy sebou. Česky vyjde na přelomu října a listopadu.

O svých nových knihách promluví Ondřej Šanc, Jakub Hussar, Jan Kaliba nebo Luboš Palata.

Petr Onufer, který řídí edici AAA, připomene 30. výročí založení této vlajkové lodi nakladatelství Argo. Překladatelka Michaela Marková představí knihu-rébus Kainova čelist, kterou bylo za 90 let schopno vyluštit jen pár lidí na světě. Kniha má sto náhodně zpřeházených stránek a úkolem čtenářů je srovnat je za sebou, odhalit jména obětí a také vraha. V době prvního vydání to zvládli tři lidé, po druhém vydání v roce 2016 to byl pouze komik a autor křížovek John Finnemore, který nad knihou strávil šest měsíců během covidového lockdownu.

Mezi dalšími knihami, které vyjdou v nakladatelství Argo na podzim, jsou díla Sally Rooneyové, Serhije Žadana, Julie Boydové, Terezy Verecké a dalších.