Živě: Sjezd Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy

Na svém 10. sjezdu bude Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů České republiky rekapitulovat předchozích pět let práce nejen pro své členy, ale pro všechny zaměstnance. Vytyčí také hlavní směry své činnosti do budoucna a vzpomene , že už je to 35 let, co OSPZV-ASO ČR na odborové scéně působí.