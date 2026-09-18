Živě: Skupina CSG a Tatra představí na Dnech NATO pancéřovaná a logistická vozidla i moderní zbraňové systémy

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  10:00
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Mošnov 18. září 2026 (PROTEXT) - Ve dnech 19. a 20. září se bude na letišti Leoše Janáčka v Ostravě konat již 26. ročník Dnů NATO a 17. ročník Dnů Vzdušných sil AČR. Mezi řadou účastníků a vystavovatelů nebudou opět chybět tradiční speciální partneři akce – skupina CSG a kopřivnická automobilka Tatra.

V expozici skupiny CSG se představí společnosti Tatra Defence, Retia, MSM Group, Excalibur International, AviaNera Technologies a Eldis. Dny NATO a Vzdušných sil Armády České republiky představují každoročně velkou příležitost pro veřejnost seznámit se s novinkami z prostředí ozbrojených sil České republiky a armád NATO, ale také s nejnovějšími technologiemi a produkty českého obranného průmyslu. 

Kopřivnická Tatra na mošnovském letišti vystaví celé portfolio svých vozů. Půjde o různé varianty automobilů modelové řady Tatra Force nejnovější třetí generace, které se ve velké míře uplatňují ve službách české armády i dalších ozbrojených sil v Evropě a ve světě. Vedle nich se představí i osvědčené střední logistické vozidlo Tatra 810M Tactic v nejnovějším provedení. V expozici Tatry nebudou chybět ani vozy řady Tatra Phoenix, která představuje hlavní pilíř výroby pro civilní uživatele. Pro fanoušky tatrovek budou přichystány i stánky se suvenýry.

Sledujte živě vysílaný rozhovor s Andrejem Čírtkem, tiskovým mluvčím skupiny CSG, ze sobotního programu Dnů NATO. Předpokládaný začátek vysílání je v 10:00.

Společnost Tatra Defence (TD) představí během dynamických ukázek pancéřované vozidlo TITUS 6x6 na podvozku Tatra, a to v nejnovějším velitelsko-štábním provedení pro Armádu České republiky s označením KOVVŠ M2. Vozidla TITUS jsou již zavedena ve výzbroji pozemních sil české armády, kde slouží jako velitelsko-štábní, spojovací a u dělostřeleckých jednotek jako tzv. místa koordinace palebné podpory. Všechny verze se vyznačují špičkovým elektronickým a komunikačním vybavením a výbornými jízdními vlastnostmi v terénu i na zpevněných komunikacích. Dalším exponátem, který se rovněž představí i během dynamické ukázky, bude kolové bojové vozidlo pěchoty Pandur 8x8 EVO, které představuje nejmodernější a nejvýkonnější bojové vozidlo vyvinuté a postavené v České republice. Je vybaveno výkonnými zbraněmi i elektronickými systémy využívajícími prvky umělé inteligence a strojového učení, které slouží k efektivnímu vedení bojové činnosti i k ochraně vozidla a jeho osádky.

Dalším vystavovatelem na společném stánku CSG bude společnost MSM Group, která zahrnuje několik výrobců moderního středorážového a velkorážového střeliva. Jde o společnosti ZVS, VOP Nováky, Fábrica de Municiones Granada a ZVI. Na stánku skupiny CSG budou z jejich portfolia k vidění různé druhy tankové munice ráží 120 mm a 105 mm nebo dělostřelecká munice ráže 155 mm. Dále to bude středorážová munice 30 mm pro kanóny bojových vozidel a minometná munice ráží 81 mm a 120 mm.

Společnost Retia bude poprvé vystavovat nový víceúčelový radar RSB21 ReSAURION středního dosahu, určený především pro integraci do systémů protivzdušné obrany. Radar zajišťuje přehled o vzdušné situaci na střední vzdálenosti, detekci a klasifikaci vzdušných hrozeb a může pracovat jak v přehledovém režimu, tak v režimu řízení palby. Podporuje také navádění střel ve střední fázi letu a je vybaven integrovaným systémem IFF. ReSAURION využívá moderní technologii elektronického vychylování radarových paprsků a vyznačuje se vysokou odolností proti rušení i schopností rychlého nasazení v terénu. 

Společnost Excalibur International na stánku skupiny CSG představí moderní řešení pro boj proti vzdušným hrozbám. Systém protivzdušné obrany Korkut na podvozku Tatra Force 6x6 využívá dvojici 35mm kanonů s programovatelnou municí airburst a je určen k ničení dronů, vrtulníků, letounů i řízených střel do vzdálenosti 4 km. Součástí expozice bude také protidronová munice Fiocchi Drone Defence pro ruční palné zbraně, určená především proti malým dronům. Další část expozice bude věnována bezpilotním úderným prostředkům. Půjde o vyčkávací munici MACE, která má taktický dosah až 140 km, vytrvalost 110 minut a je určena k přesným útokům na obrněnou techniku, infrastrukturu a další významné cíle. Dalším bude proudový prostředek Deep Strike UAV (DSU-1000T) kategorie One Way Attack vhodný k úderům na vzdálenost nejméně 1000 km, jenž dosahuje cestovní rychlosti kolem 550 km/h a nese 20kg víceúčelovou bojovou hlavici.

Společnost Eldis představí své nejnovější produkty nové generace pro komplexní řešení radarového vybavení letišť. Půjde konkrétně o modely dvou nejnovějších radarových systémů – RL-3000 a PAR-NG. 3D radar dlouhého dosahu RL-3000 pracuje na principu softwarově definované architektury a poskytuje trojrozměrné sledování nekooperujících vzdušných cílů. Zcela novou generaci letištního přibližovacího radaru představuje typ PAR-NG, který je určen pro provoz na civilních i vojenských letištích.

Na stánku skupiny CSG se bude prezentovat i společnost AviaNera Technologies, která se specializuje na vývoj, výrobu a prodej malých proudových motorů určených pro bezpilotní prostředky. Na ostravském letišti představí kompaktní proudový motor řady MTJ300, jenž je navržen pro lehké UAV nebo řízené střely a cvičné terče. Mezi jeho hlavní přednosti patří malé rozměry a velmi nízká provozní hmotnost.

Více ZDE

Pandur 8x8 EVOPandur 8x8 EVO
Tatra 810M Tactic Tatra Force 3. generace
TITUS 6x6 TITUS 6x6

CSG N.V. („CSG“) je nizozemská společnost a přední evropská obranná průmyslová skupina, jejíž nejvyšší vedení sídlí v Praze v České republice. CSG vyvíjí a dodává obranné a průmyslové technologie, které přispívají k bezpečnější a stabilnější budoucnosti. CSG se zaměřuje na vývoj a výrobu strategicky významných produktů, systémů a technologií v oblasti obrany a munice a v dalších souvisejících odvětvích, jako je letectví a kosmický průmysl. 

Skupina CSG provozuje klíčové výrobní závody ve Spojených státech amerických, Spojeném království, Španělsku, Itálii, Německu, České republice, na Slovensku, v Srbsku a v Indii a své produkty vyváží do celého světa. CSG nadále investuje do růstu svých portfoliových společností a do rozšiřování svých klíčových obchodních aktivit. Mezi klíčové společnosti skupiny CSG patří Excalibur Army (Česká republika, pozemní systémy), Tatra Trucks (Česká republika, vozidla), MSM Group (Slovensko, dělostřelecká munice) a The Kinetic Group (Spojené státy americké, munice malých ráží). CSG zaměstnává více než 14.000 lidí ve svých integrovaných a přidružených společnostech. V roce 2025 dosáhly vykázané roční tržby skupiny výše 6,7 miliardy eur. Akcie společnosti CSG jsou obchodovány na burze Euronext Amsterdam pod tickerem CSG. Více informací naleznete na: www.csg.com.

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Zdroj: CSG

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59215.

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