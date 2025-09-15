Živě: Slavnostní ceremoniál soutěží Architekt roku 2025 a Architekt obci 2025

ABF, a. s., pořadatel stavebního veletrhu FOR ARCH, pořádá v pondělí 15. září 2025 slavnostní ceremoniál s vyhlášením výsledků soutěží Architekt roku 2025 a Architekt obci 2025.

Přenos z Centra architektury a městského plánování (CAMP) v Praze můžete sledovat od 19:00.

Odborná porota soutěže Architekt roku 2025 vybrala pět finalistů. O desítce letošních nominací na toto ocenění rozhodovali vítězové předchozích ročníků soutěže – architekti Zdeněk Fránek, Roman Koucký, Ivan Kroupa, Petr Stolín, a dvojice Ladislav Kuba s Tomášem Pilařem. 

Do finále se po zevrubné diskusi o přínosech jednotlivých osobností probojovalo pět nominací. Porotci sledovali u finalistů, stejně jako v předchozích ročnících, komplexnost a kontinuální kvalitu práce a také morální i profesní integritu. Snahou poroty je komplexní hodnocení jednotlivých nominovaných.  Porotci se shodli, že nominované osobnosti by měly být představiteli  kvalitní tvorby a zároveň angažovanosti na poli architektury, jak  stanovuje statut soutěže.

Finalisté soutěže: 

Atelier 111 architekti

Marek a Štěpán Chalupovi 

David Kraus

Sporadical 

Jan Šépka 

 









