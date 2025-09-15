Živě: Slavnostní ceremoniál soutěží Architekt roku 2025 a Architekt obci 2025

Přenos z Centra architektury a městského plánování (CAMP) v Praze můžete sledovat od 19:00.
Odborná porota soutěže Architekt roku 2025 vybrala pět finalistů. O desítce letošních nominací na toto ocenění rozhodovali vítězové předchozích ročníků soutěže – architekti Zdeněk Fránek, Roman Koucký, Ivan Kroupa, Petr Stolín, a dvojice Ladislav Kuba s Tomášem Pilařem.
Do finále se po zevrubné diskusi o přínosech jednotlivých osobností probojovalo pět nominací. Porotci sledovali u finalistů, stejně jako v předchozích ročnících, komplexnost a kontinuální kvalitu práce a také morální i profesní integritu. Snahou poroty je komplexní hodnocení jednotlivých nominovaných. Porotci se shodli, že nominované osobnosti by měly být představiteli kvalitní tvorby a zároveň angažovanosti na poli architektury, jak stanovuje statut soutěže.
Finalisté soutěže:
Atelier 111 architekti
Marek a Štěpán Chalupovi
David Kraus
Sporadical
Jan Šépka