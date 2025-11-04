Živě: Slavnostní galavečer Stavba roku 2025

Přenos z Dvořákovy síně pražského Rudolfina můžete od 20:00.
Vypisovatelé 33. ročníku prestižní soutěžní přehlídky jsou Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svaz podnikatelů ve stavebnictví.
Stavby hodnotí odborná porota. Porotci, experti i rada programu se shodují v konstatování, že osobní návštěva a prohlídka všech přihlášených staveb je pro práci poroty klíčová a nenahraditelná. Spolu s porotou všechny stavby objíždí a dokumentuje tradičně také filmový štáb a připravuje unikátní filmový dokument.
Více o soutěži na www.stavbaroku.cz