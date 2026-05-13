Živě: Slavnostní vyhlášení Novinářské ceny 2025

Do 16. ročníku prestižní soutěže Novinářská cena nominovala veřejnost a zástupci novinářské obce 640 příspěvků ze 70 médií. Cena se uděluje v celkem 13 kategoriích. Porotci a porotkyně vybírají u 9 z nich vždy tři nejlepší příspěvky, ze kterých vzejde vítěz nebo vítězka. V dalších 4 kategoriích se udělují zvláštní ceny. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne 13. května 2026.
Novinářskou cenu pořádá Nadace OSF od roku 2010 a oceňuje v ní novinářské počiny, které zajímavým způsobem zachycují problematiku dnešní společnosti. Novinářská cena je unikátní tím, že hodnotí konkrétní příspěvky, které autoři, autorky a redakce sami přihlašují do jednotlivých kategorií. Příspěvky následně hodnotí poroty, složené z respektovaných osobností veřejného života z České republiky i zahraničí, a poskytují tak novinářům a novinářkám zpětnou vazbu. Současně upozorňují veřejnost na novinářské počiny, které reflektují problematiku dnešní společnosti a slouží veřejnému zájmu.
Zdroj: Nadace OSF