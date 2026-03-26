Živě: Slavnostní vyhodnocení soutěže Památka roku 2025

Autor:
  6:05
Klatovy 26. března 2026 (PROTEXT) - Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska pořádá ve dnech 26. – 28. 3. 2026 v Klatovech svou konferenci, na které ve čtvrtek 26. března vyhlásí vítěze soutěže Památka roku 2025.

Přenos slavnostního vyhlášení z Městského kulturního střediska Klatovy můžete  sledovat od 10:00.

 

 Cena se uděluje za nejlepší projekt a realizaci obnovy movitých i nemovitých věcí, které mají významné památkové, architektonické nebo urbanistické hodnoty a jsou nositeli specifického charakteru prostředí (věci nemusí být „kulturními památkami“ dle zákona). Hodnoceny mohou být zejména budovy nebo soubory staveb, např. zámek, hrad, klášter, jejich areál, kostel, palác, radnice, divadlo, obytná stavba, charakteristická část zástavby, jakož i brownfield, veřejný prostor, park, sochy, varhany a jiné umělecko-řemeslné předměty...

Soutěž Památka roku má dvě kategorie:       
1. kategorie: malá (obnova do 2 mil. Kč bez DPH - včetně)       
2. kategorie: velká (obnova nad 2 mil. Kč bez DPH)  

Cenou pro vítěze v 1. kategorii je odměna pro vlastníka objektu ve výši 50.000 Kč, ve 2. kategorii ve výši 100.000 Kč.       
V obou kategoriích je vyhlašováno i 2. a 3. místo.      
V 1. kategorii je odměna za 2. místo pro vlastníka objektu ve výši 10.000 Kč a za 3. místo ve výši 5000 Kč.       
V 2. kategorii je odměna za 2. místo pro vlastníka objektu ve výši 20.000 Kč a za 3. místo ve výši 10.000 Kč. 
Cenou pro vítěze krajských kol v obou kategoriích je odměna pro vlastníka věcný dar a pamětní list.        

Do soutěže se přihlásilo celkem 56 objektů ze 14 krajů, 32 v 1. kategorii (malá – obnova do 2 mil. Kč bez DPH včetně) a 24 ve 2. kategorii (velká – obnova nad 2 mil. Kč bez DPH).

 

Krajští vítězové

JIHOČESKÝ KRAJ   
2. kategorie – velká - PANSKÁ SÝPKA - VOLYNĚ

JIHOMORAVSKÝ KRAJ   
1. kategorie – malá - KOVOVÝ 24 PLAMENNÝ LUSTR Z VELKÉHO SÁLU BESEDNÍHO DOMU V IVANČICÍCH   
2. kategorie – velká - MĚSTSKÝ DŮM OBROKOVÁ 8 - ZNOJMO

KARLOVARSKÝ KRAJ   
1. kategorie – malá - VODNÍ BRÁNA - ŽLUTICE   
2. kategorie – velká - DŮM KULTURY - OSTROV

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ   
1. kategorie – malá - KŘÍŽ S FIGUROU UKŘIŽOVANÉHO KRISTA NA PILÍŘI - ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH

LIBERECKÝ KRAJ   
1. kategorie – malá - KAPLIČKA - NOVÝ BOR

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ    
1. kategorie – malá - BÝVALÁ FARA V HYNČICÍCH - ALBRECHTICE    
2. kategorie – velká - AREÁL HRADU ŠTRAMBERK S VĚŽÍ TRÚBA

OLOMOUCKÝ KRAJ    
1. kategorie – malá - KAPLE SV. PETRA - LIPNÍK NAD BEČVOU    
2. kategorie – velká - PAVLÁTŮV DŮM - PROSTĚJOV

PARDUBICKÝ KRAJ    
1. kategorie – malá - MĚŠŤANSKÝ DUM ČP 87 - LUŽE      
2. kategorie – velká - VĚŽ - JEVÍČKO

PLZEŇSKÝ KRAJ    
1. kategorie – malá - VĚŠTÍNSKÁ KAPLIČKA - STRAŠÍN    
2. kategorie – velká - AREÁL BÝVALÉ STROJNÍ CIHELNY - BOUBÍN

HL. MĚSTO PRAHA    
2. kategorie – velká - BRABCOVA VILA SE ZAHRADOU – PRAHA TROJA

STŘEDOČESKÝ KRAJ    
1. kategorie – malá - OBNOVA RENESANČNÍHO SGRAFITA S MOTIVEM SLONA NA NÁDVOŘÍ ZÁMKU BRANDÝS NAD LABEM    
2. kategorie – velká - REKONSTRUKCE HISTORICKÉ DŘEVĚNÉ TRIBUNY SK SLOVAN PODĚBRADY

ÚSTECKÝ KRAJ    
1. kategorie – malá - REKONSTRUKCE PLÁŠTĚ FARY A FARNÍ ZDI V ÚŠTĚKU    
2. kategorie – velká - MIKULOVICKÁ BRANNÁ VĚŽ - KADAŇ

KRAJ VYSOČINA    
1. kategorie – malá - BOŽÍ MUKA - PŘIBYSLAV    
2. kategorie – velká - BYTOVÝ DŮM ČP 17 - NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

ZLÍNSKÝ KRAJ    
1. kategorie – malá - DŘEVĚNÉ VŘETENOVÉ SCHODIŠTĚ NA VĚŽ KOSTELA SV. ONDŘEJE - UHERSKÝ OSTROH  

 

Zdroj: Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

