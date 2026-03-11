Živě: Slavnostní zahájení 28. Mezinárodního filmového festivalu o lidských právech Jeden svět

Praha 11. března 2026 (PROTEXT) - Dvacátý osmý ročník Mezinárodního filmového festivalu o lidských právech Jeden svět se v Praze uskuteční od 11. do 19. března v deseti kinech, na která plynule navážou Pražské ozvěny. Zároveň se Jeden svět rozběhne do rekordních dalších 59 měst po celém Česku, kde potrvá až do 24. dubna. Většinu projekcí doprovodí debaty s tvůrci*kyněmi a odborníky*icemi. 

Zahajovací ceremoniál z Pražské křižovatky můžete sledovat 11. března 2026 od 19:00. 

 

 

English version of Opening ceremony of the One World Festival from 7:00 p.m.

   

 

V průběhu zahajovacího večera bude v Pražské křižovatce uděleno ocenění za boj za lidská práva Homo Homini, které letos obdrží běloruský opozičník a aktivista Mikola Statkevič. Je jednou z hlavních tváří opozice proti Lukašenkově režimu, podílel se na organizaci protestů z roku 2020. Aktuálně je na svobodě, tamní režim ho věznil celkem více než 10 let. Loni na podzim byl propuštěn, odmítl ale deportaci a skončil znovu ve vazbě. Z té jej pustili na konci února poté, co prodělal srdeční příhodu. 

Zahajovacím filmem bude snímek Tak to mělo bejt o maďarském raperovi Pogánym Induló. Hudba pro něj znamená život, potěcha fanoušků zase zadostiučinění. Obojí si však vybírá daň na jeho zdraví i životě. Tentýž snímek bude souběžně uveden jakožto zahajovací projekce pro veřejnost v pražském kině Lucerna a Světozor.  

Celý program festivalu naleznete na webu: https://www.jedensvet.cz/filmy

Živě: Slavnostní zahájení 28. Mezinárodního filmového festivalu o lidských právech Jeden svět

