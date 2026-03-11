Živě: Slavnostní zahájení 28. Mezinárodního filmového festivalu o lidských právech Jeden svět

Zahajovací ceremoniál z Pražské křižovatky můžete sledovat 11. března 2026 od 19:00.
English version of Opening ceremony of the One World Festival from 7:00 p.m.
V průběhu zahajovacího večera bude v Pražské křižovatce uděleno ocenění za boj za lidská práva Homo Homini, které letos obdrží běloruský opozičník a aktivista Mikola Statkevič. Je jednou z hlavních tváří opozice proti Lukašenkově režimu, podílel se na organizaci protestů z roku 2020. Aktuálně je na svobodě, tamní režim ho věznil celkem více než 10 let. Loni na podzim byl propuštěn, odmítl ale deportaci a skončil znovu ve vazbě. Z té jej pustili na konci února poté, co prodělal srdeční příhodu.
Zahajovacím filmem bude snímek Tak to mělo bejt o maďarském raperovi Pogánym Induló. Hudba pro něj znamená život, potěcha fanoušků zase zadostiučinění. Obojí si však vybírá daň na jeho zdraví i životě. Tentýž snímek bude souběžně uveden jakožto zahajovací projekce pro veřejnost v pražském kině Lucerna a Světozor.
Celý program festivalu naleznete na webu: https://www.jedensvet.cz/filmy.