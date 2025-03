Živě: Slavnostní zahájení filmového festivalu o lidských právech Jeden svět

Sledujte zahajovací ceremoniál v Pražské křižovatce od 19:00.

English version of Opening ceremony of the One World Festival from 7:00 p.m.

V průběhu zahajovacího večera budou v Pražské křižovatce udělena ocenění za boj za lidská práva Homo Homini, která letos obdrží dvě výjimečné osobnosti: Nigerijský novinář Philip Obaji převezme ocenění osobně. Cena bude udělena rovněž ukrajinské novinářce Viktoriji Roščynové. Ta zmizela v srpnu roku 2023 a podle zprávy ruského ministerstva obrany zemřela při převozu z jednoho ruského vězení do druhého. Ocenění Homo Homini předá bývalá slovenská prezidentka Zuzana Čaputová.

Celý večer je tlumočen do českého znakového jazyka. Simultánní přepisu pro neslyšící zde.

Zahajovacím filmem budou Vzpomínky plné přízraků režiséra Anase Zawahriho. Meditativní esej zachycuje současný obraz kdysi prosperujícího syrského města Homs, které se vlivem války proměnilo v ruiny. Tentýž snímek bude souběžně uveden jakožto zahajovací projekce pro veřejnost v pražském kině Lucerna.

Celý program festivalu Jeden svět naleznete na webu: https://www.jedensvet.cz/filmy.