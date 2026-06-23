Živě: Slavnostní zahájení Porady k ekonomické a vědecké diplomacii 2026

Poradu slavnostně zahájí premiér Andrej Babiš a vicepremiér a ministr zahraničních věcí Petr Macinka v úterý 23. června ve Velkém sále Černínského paláce. Následovat budou diskusní panely, v nichž vystoupí ministr průmyslu a obchodu, ministryně financí, ministři obrany, zdravotnictví, zemědělství a životního prostředí. Diskuse se zaměří na priority Česka v oblasti ekonomické a vědecké diplomacie, podporu exportu, inovací a vlivu globální ekonomiky na české hospodářství i český export.
Přímý přenos úvodního slova předsedy vlády a vicepremiéra a ministra zahraničních věcí můžete sledovat od 8:00.
V průběhu úterního programu vystoupí také přední čeští ekonomové a zástupci státní správy, kteří se budou věnovat stavu české ekonomiky, vývoji mezinárodního obchodu a spolupráci státu s podnikatelskými reprezentacemi. Diskutovat se bude o diverzifikaci vývozu, zapojení Česka do iniciativy EU Global Gateway, i o dalších aktuálních otázkách. Závěrečný panel se zaměří na podporu exportu, investic a turismu prostřednictvím státních agentur a ekonomických diplomatů.
V dalších dnech se účastníci porady zapojí do tematických a sektorových kulatých stolů, které pokrývají široké spektrum témat – od obrany, přes letecký průmysl, zdravotnické technologie, umělou inteligenci, až po vodárenské technologie či výzkum, vývoj a inovace. Diskutovat se budou rovněž nástroje ekonomické diplomacie jako PROPED (projekty ekonomické diplomacie) či PROPEA (program na podporu ekonomických aktivit) a další.
Ve čtvrtek proběhnou individuální konzultace ekonomických diplomatů, zástupců zahraničních kanceláří CzechTrade a zahraničních zastoupení CzechInvest s českými firmami. Tyto schůzky organizuje Svaz průmyslu a dopravy ČR. V pátek poté budou mít ekonomičtí diplomaté možnost diskutovat s partnery na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvu dopravy ČR.
Porada k ekonomické a vědecké diplomacii 2026 reflektuje rostoucí význam ekonomické a vědecké diplomacie jako nástroje pro posilování konkurenceschopnosti Česka a jeho aktivní roli v mezinárodním prostředí.
Zdroj: MZV