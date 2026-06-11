Živě: SMO ČR ocení inspirativní starosty a primátory. Slavnostní večer bude v Senátuy

Přímý přenos slavnostního večera z Valdštejnské jízdárny můžete sledovat od 18:00.
Akce navazuje na více než třicetileté úsilí Svazu měst a obcí ČR o posilování postavení samospráv. Svaz dlouhodobě hájí zájmy měst a obcí při přípravě legislativy, prosazuje podmínky podporující jejich rozvoj, poskytuje odborné zázemí komunálním politikům a vytváří prostor pro sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe. Nedílnou součástí této činnosti je podpora vzdělávání představitelů samospráv a oceňování těch, kteří svým přístupem inspirují ostatní.
„Za každou úspěšnou obcí nebo městem stojí lidé, kteří jsou ochotni věnovat veřejné službě obrovské množství času, energie a osobního nasazení. Právě jim chceme během slavnostního večera poděkovat a současně ukázat, jak důležitou roli samosprávy v České republice hrají,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl.
Ocenění budou udělena starostkám, starostům a primátorům z celé České republiky za mimořádný přínos pro rozvoj svých měst a obcí ve volebním období 2022–2026. Do letošního ročníku se přihlásili celkem 162 komunální představitelé. Jejich práci posuzovala skupina osobností z oblasti veřejné správy, akademické sféry i komunální politiky. Hodnotitelé se shodli, že vybrat oceněné bylo mimořádně obtížné, protože za každou přihláškou stojí konkrétní výsledky a mnohdy i roky systematické práce ve prospěch obyvatel.
Slavnostní večer se uskuteční v prostorách Senátu Parlamentu České republiky, jehož prostředí symbolicky propojuje komunální a celostátní politiku. Řada současných senátorů v minulosti působila v čele měst a obcí a dobře zná každodenní výzvy, kterým samosprávy čelí.
Součástí programu bude také předání ocenění Akademie Svazu měst a obcí ČR, která podporuje vzdělávání představitelů samospráv a rozvoj jejich odborných kompetencí. Večer tak propojí dvě klíčové hodnoty, na nichž Svaz dlouhodobě staví – podporu kvalitního vzdělávání a oceňování inspirativních osobností komunální politiky.
Slavnostního setkání se zúčastní předseda Senátu Parlamentu ČR Miloš Vystrčil, členové vlády, senátoři, poslanci, představitelé samospráv, odborných institucí i partnerů Svazu měst a obcí ČR.
Konání slavnostního večera podpořili partneři Skupina ČEZ, EKO-KOM, T-Mobile, Česká mincovna, Generali Investments, For Savings, Casus, Wienerberger, Fleet Consulting Group a Citroën.
Svaz měst a obcí České republiky je největší dobrovolnou organizací samospráv v České republice. Již více než třicet let zastupuje zájmy měst a obcí, podílí se na tvorbě legislativy, podporuje vzdělávání komunálních politiků a vytváří prostor pro sdílení zkušeností a inspirativních řešení napříč českými samosprávami.
Zdroj: Svaz měst a obcí ČR