Živě: Summit dostupného bydlení a stavebního rozvoje - dopolední část

Summit se koná pod záštitou ministerstva pro místní rozvoj, Svazu měst a obcí České republiky, hlavního města Prahy, Institutu plánování a rozvoje Prahy a České komory architektů.
Živý přenos z pražského Obecního domu moderuje Michala Hergetová a můžete ho sledovat od 10:00.
Témata Summitu dostupného bydlení:
Jak podpořit dostupnost bydlení v Česku?
- Jaké jsou připravované konkrétní kroky nové vlády a jaký je časový plán?
- Jak financovat výstavbu dostupného bydlení? A jak tomu mohou pomoci Státní fond podpory investic (SFPI), Národní rozvojová banka (NRB) a komerční banky?
- Jak nastavit funkční systém a procesy pro masivní výstavbu nájemních, družstevních i vlastnických bytů ze strany měst a obcí? Aktuální průzkumy veřejného mínění a analýza se zahraničními zkušenostmi, fakty a konkrétními doporučeními
- Iniciativa pro dostupné bydlení (IDB) a její nový „baťovský“ systém DESIGN-BUILD pro výstavbu dostupných bytů pro veřejné i soukromé investory po celé ČR
Zdroj: Central Group