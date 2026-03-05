Živě: Summit dostupného bydlení a stavebního rozvoje - odpolední část

  6:20
Praha 5. března 2026 (PROTEXT) - Iniciativa pro dostupné bydlení (IDB) a společnost CENTRAL GROUP pořádají ve čtvrtek 5. března 2026 Summit dostupného bydlení a stavebního rozvoje, který je tradičním místem setkání a diskuse vrcholných představitelů státu, samospráv, soukromého sektoru a odborníků.

Summit se koná pod záštitou ministerstva pro místní rozvoj, Svazu měst a obcí České republiky, hlavního města Prahy, Institutu plánování a rozvoje Prahy a České komory architektů. 

Živý přenos z pražského Obecního domu moderuje Michala Hergetová a můžete ho sledovat od 13:30.

 

Témata Summitu stavebního rozvoje

POLITIKA A LEGISLATIVA 

  • Jak podpořit stavební rozvoj a stavebnictví v Česku? Jaké jsou připravované konkrétní kroky nové vlády a jaký je časový plán?
  • Jaké jsou připravované změny – stavební zákon, digitalizace, stavební předpisy a územní plánování?

EKONOMIKA A STAVEBNICTVÍ

  • Jak se budou dál vyvíjet stavebnictví a bytový trh? Jaký se předpokládá cenový vývoj? A jak to bude s úroky hypoték a komerčních úvěrů?
  • Je české stavebnictví přehřáté a jsou nyní stavební dodávky o 10 % předražené, než je reálná hodnota? Co udělá s trhem odkládání staveb ze strany investorů?

STAVEBNÍ ROZVOJ METROPOLE 

  • Jaké jsou priority stavebního rozvoje Prahy a v jakém čase?
  • Jak dál s novým územním plánem Prahy a změnami současného územního plánu?

Zdroj: Central Group

