Živě: Summit dostupného bydlení a stavebního rozvoje - odpolední část

Summit se koná pod záštitou ministerstva pro místní rozvoj, Svazu měst a obcí České republiky, hlavního města Prahy, Institutu plánování a rozvoje Prahy a České komory architektů.
Živý přenos z pražského Obecního domu moderuje Michala Hergetová a můžete ho sledovat od 13:30.
Témata Summitu stavebního rozvoje
POLITIKA A LEGISLATIVA
- Jak podpořit stavební rozvoj a stavebnictví v Česku? Jaké jsou připravované konkrétní kroky nové vlády a jaký je časový plán?
- Jaké jsou připravované změny – stavební zákon, digitalizace, stavební předpisy a územní plánování?
EKONOMIKA A STAVEBNICTVÍ
- Jak se budou dál vyvíjet stavebnictví a bytový trh? Jaký se předpokládá cenový vývoj? A jak to bude s úroky hypoték a komerčních úvěrů?
- Je české stavebnictví přehřáté a jsou nyní stavební dodávky o 10 % předražené, než je reálná hodnota? Co udělá s trhem odkládání staveb ze strany investorů?
STAVEBNÍ ROZVOJ METROPOLE
- Jaké jsou priority stavebního rozvoje Prahy a v jakém čase?
- Jak dál s novým územním plánem Prahy a změnami současného územního plánu?
Zdroj: Central Group