Živě: Summit dostupného bydlení a stavebního rozvoje

Summit se koná pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj, Svazu měst a obcí České republiky, hlavního města Prahy, Institutu plánování a rozvoje Prahy a České komory architektů.
Živý přenos z pražského Obecního domu můžete sledovat od 10:00.
Témata summitu:
- Politika a legislativa – bydlení a stavebnictví
- Ekonomika a financování – bydlení a stavebnictví
- Dostupnost bydlení a stavební rozvoj – konkrétní návrhy na zlepšení
Vystupující:
- Karel Havlíček – 1. místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu
- Zuzana Mrázová – ministryně pro místní rozvoj
- Hana Landová – vládní zmocněnkyně pro implementaci stavebního práva
- Daniel Ryšávka – ředitel Státního fondu podpory investic
- Ondřej Boháč – ředitel Institutu plánování a rozvoje Prahy (IPR)
- Zdeněk Zajíček – prezident Hospodářské komory
- František Lukl – předseda Svazu měst a obcí
- Jan Kasl – předseda České komory architektů
- Martin Vašek – generální ředitel ČSOB Hypoteční banky a Stavební spořitelny
- Dušan Kunovský – zakladatel a generální ředitel CENTRAL GROUP
- Petr Kliment – ekonom a řídící partner KPMG v ČR
Moderuje Michala Hergetová.
Zdroj: Central Group