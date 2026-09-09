Živě: Summit dostupného bydlení a stavebního rozvoje

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  6:05
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Praha 9. září 2026 (PROTEXT) - Iniciativa pro dostupné bydlení (IDB) a ve spolupráci se společnostmi CENTRAL GROUP a KPMG pořádají ve středu 9. září 2026 Summit dostupného bydlení a stavebního rozvoje, který je tradičním místem setkání a diskuse vrcholných představitelů státu, samospráv, soukromého sektoru a odborníků. Řeší se zde klíčová témata a konkrétní opatření na podporu dostupnosti bydlení a stavebního rozvoje v ČR – včetně možností financování dostupného bydlení a nastavení spolupráce veřejného a soukromého sektoru.

Summit se koná pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj, Svazu měst a obcí České republiky, hlavního města Prahy, Institutu plánování a rozvoje Prahy a České komory architektů.

Živý přenos z pražského Obecního domu můžete sledovat od 10:00.

Témata summitu:

  • Politika a legislativa – bydlení a stavebnictví 
  • Ekonomika a financování – bydlení a stavebnictví 
  • Dostupnost bydlení a stavební rozvoj – konkrétní návrhy na zlepšení

Vystupující:

  • Karel Havlíček – 1. místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu
  • Zuzana Mrázová – ministryně pro místní rozvoj
  • Hana Landová – vládní zmocněnkyně pro implementaci stavebního práva
  • Daniel Ryšávka – ředitel Státního fondu podpory investic
  • Ondřej Boháč – ředitel Institutu plánování a rozvoje Prahy (IPR)
  • Zdeněk Zajíček – prezident Hospodářské komory
  • František Lukl – předseda Svazu měst a obcí
  • Jan Kasl – předseda České komory architektů
  • Martin Vašek – generální ředitel ČSOB Hypoteční banky a Stavební spořitelny
  • Dušan Kunovský – zakladatel a generální ředitel CENTRAL GROUP
  • Petr Kliment – ekonom a řídící partner KPMG v ČR

Moderuje Michala Hergetová.

Zdroj: Central Group

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