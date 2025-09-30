Živě: Tisková konference k mezinárodnímu strojírenskému veletrhu

Sledujte přímý přenos z budovy Ministerstva průmyslů a obchodu ČR dne 1. října od 9:00, natáčí ČTK Connect. Záznam bude po skončení akce k dispozici na YouTube a ceskenoviny.cz.
Širší záběr veletrhu se projeví v doprovodném programu, který přichází s atraktivními novinkami. Klíčovými konferenčními událostmi budou Sněm Svazu průmyslu a dopravy ČR, Fórum Svazu energetiky ČR a manažerský summit DefenCEO zaměřený na zakázky v obranném průmyslu. Chybět nebude ani 3D tisk v podobě specializované výstavy 3D EXPO. Nejvýznamnější matchmakingovou akcí bude Kontakt-Kontrakt. Podruhé se budou udělovat ceny za průmyslový design a poprvé se otevře i Design Lounge s odborným poradenstvím zaštítěným Design Centrem CzechTrade.
V pavilonu P se poprvé otevře expozice ROBOTY 2025. Společnost ABB zde představí nejnovější generaci kolaborativních robotů. FANUC přiveze robota basketbalistu a ukáže, jak precizní a zároveň zábavná může automatizace být. K dalším účastníkům patří třeba Gimatic, Vodafone Business, ATEsystem, Skylimit Industry nebo HAHN Automation.