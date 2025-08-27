Živě: Tisková konference ke Světovému dni chronické lymfocytární leukemie, nejčastější leukemie v Česku

  6:00
Chronická lymfocytární leukemie (CLL) jako nejčastější leukemie v ČR, nové možnosti a dostupnost léčby, moderní diagnostika, klinické studie, úskalí moderní léčby, kvalita života pacientů. Na tato témata se zaměří tisková konference ke Světovému dni CLL.

Přenos z Café Louvre můžete sledovat od 9:00.

Na tiskové konferenci ke Světovému dni CLL vystoupí přední odborníci České skupiny pro chronickou lymfocytární leukemii a zástupci pacientů.

  • prof. Michael Doubek - Přednosta Interní hematologické a onkologické kliniky FN Brno a LF MU – NEJČASTĚJŠÍ LEUKEMIE V ČR – INCIDENCE A PREVALENCE CLL  
  • MUDr. Martin Šimkovič - Lékař IV. interní hematologické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové
     – NOVÉ LÉKY V TERAPII CLL, KLINICKÉ STUDIE  
  • MUDr. Anna Panovská, Ph.D. - Lékařka Interní hematologické a onkologické kliniky FN Brno a LF MU
    - ÚSKALÍ MODERNÍ LÉČBY CLL – FIXNÍ VS. KONTINUÁLNÍ TERAPIE
  • prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D. - Prorektorka Masarykovy univerzity, přednostka ústavu lékařské genetiky a genomiky a vedoucí Centra molekulární biologie a genetiky IHOK, LF MU a FN Brno a CEITEC MU - MOLEKULÁRNÍ DIAGNOSTIKA CLL A ČESKÉ MEZINÁRODNÍ ÚSPĚCHY
  • MUDr. Martin Špaček - Lékař I. interní kliniky – hematologie 1. LF UK a VFN v Praze - ČESKÁ DOPORUČENÍ PRO LÉČBU CLL, NEVYHOVUJÍCÍ ÚHRADOVÉ PODMÍNKY 
  • Jana Pelouchová - Předsedkyně pacientského spolku DIAGNÓZA LEUKEMIE, z.s. - PODPORA PACIENTŮ S CLL A JEJICH BLÍZKÝCH
  • Pacient s CLL – OSOBNÍ ZKUŠENOST S ONEMOCNĚNÍM A MODERNÍ LÉČBOU

27. srpna 2025

