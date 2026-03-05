Živě: Tisková konference ke Světovému dni ledvin 2026

Přenos z dialyzačního střediska B. Braun Avitum Bulovka můžete sledovat od 10:00.
Chronické selhání ledvin se může do roku 2040 stát pátou nejčastější příčinou úmrtí a předběhnout i diabetes. Odborné predikce ukazují, že bez důsledné prevence, včasné diagnostiky a systémových změn čeká zdravotnictví zásadní zátěž.
Na tiskové konferenci přední čeští odborníci představí, jak by měla vypadat péče o pacienty s onemocněním ledvin v blízké i vzdálenější budoucnosti:
Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., přednosta Nefrologické kliniky VFN v Praze
Nefrologie 2040 – prevence bez limitů, nové léky a širší kompetence
Jak může důsledná prevence, inovativní farmakoterapie a posílení role nefrologa zásadně změnit prognózu pacientů s onemocněním ledvin.
Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., přednosta Transplantcentra IKEM
Cesta pacienta s chronickým onemocněním ledvin, vývoj počtu transplantací.
Co odhalila studie na 3 000 pacientech, kde systém dnes selhává a jak má vypadat péče budoucnosti.
MUDr. Martin Kuncek, ředitel sítě dialyzačních středisek B. Braun Avitum CZ/SK
Když ledviny selžou: nejúčinnější léčba, jakou současná medicína nabízí
Individuální přístup, domácí dialýza a ekologicky vyspělá střediska – péče, která se přizpůsobuje potřebám i možnostem každého pacienta.
MUDr. Vladimír Vojanec, vedoucí lékař Dialyzačního střediska B. Braun Avitum na Bulovce
Zdravá budoucnost začíná 12. března 2026
Otevřené ambulance pro každého, kdo si chce nechat vyšetřit ledviny – dostupná a rychlá prevence jako klíč k včasné diagnóze.
Pacientský příběh:
Ivo Šmoldas, komik, herec, moderátor a pacient po transplantaci ledviny
Ambasador Světového dne ledvin 2026 otevřeně o životě s dědičným onemocněním, významu prevence a možnostech moderní medicíny. Na místě podstoupí preventivní vyšetření.
Zdroj: Skupina B. Braun CZ/SK