Přenos TK z Centra onkologické prevence můžete sledovat od 10:00.
Cílem tiskové konference je zvýšit povědomí o karcinomu žaludku a především upozornit na význam správné cesty pacienta od stanovení diagnózy přes multidisciplinární rozhodování až po moderní onkologickou a chirurgickou léčbu. Tisková konference představí také zásadní posun v léčbě operabilního adenokarcinomu žaludku a gastroezofageální junkce, kde se novým standardem pro vhodné pacienty stala perioperační chemoimunoterapie. Tato léčba je nová a je vázaná na komplexní onkologická centra.
V rámci akce vystoupí s následujícími tématy:
- doc. Radka Lordick Obermannová, primářka Oddělení klinických studií, MOÚ - Karcinom žaludku v roce 2026 – co se změnilo a proč záleží na správné cestě pacienta + aktuální data
- doc. MUDr. Václav Jedlička, Ph.D., primář Oddělení chirurgické onkologie, MOÚ - Moderní chirurgie karcinomu žaludku
- Mgr. Věra Andrášková, vedoucí Úseku léčebné výživy, MOÚ - Výživa a prehabilitace – jak musí být pacient na léčbu připraven
- Mgr. Petra Adámková, předsedkyně Výboru Hlasu onkologických pacientů - Cesta pacienta
- pacient léčený pro karcinom žaludku - Osobní zkušenost pacienta s cestou od prvních příznaků a diagnózy přes multidisciplinární rozhodnutí, perioperační léčbu a operaci až po návrat do běžného života
Zdroj: Masarykův onkologický ústav
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60187.