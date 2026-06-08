Živě: Tisková konference projektu Česká cesta do vesmíru

U příležitosti pražské zastávky SpaceBuzz Tour a pokračování projektu Česká cesta do vesmíru se tiskové konference zúčastní politická reprezentace České republiky:
- Andrej Babiš – předseda vlády České republiky
- Karel Havlíček – 1. místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu
- Jaromír Zůna – ministr obrany
- Robert Plaga – ministr školství a tělovýchovy
Tiskové konference se dále zúčastní:
- Aleš Svoboda – budoucí český astronaut a bojový pilot Vzdušných sil AČR
- Vladimír Remek – první československý kosmonaut
- Andrew J. Feustel – bývalý astronaut NASA
- Andreas Mogensen – dánský astronaut ESA
- Nicholas Merrick – velvyslanec USA v České republice
- Václav Kobera – ředitel Odboru nových technologií a Kosmické agentury ČR, MPO
- Jiří Dušek – senátor a ředitel Hvězdárny a planetária Brno
Zdroj: Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy, p. o.