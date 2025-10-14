Živě: Tisková konference společnosti AURES Holdings nejen o rekordních prodejích

Autor:
  6:00
Společnost AURES Holdings pořádá 14. října 2025 tiskovou konferenci, na které se dozvíte více informací o aktuální situaci na sekundárním trhu, prodejích autocenter AAA AUTO a Mototechna a dalším plánovaném vývoji společnosti.

Přenos TK z pražské  budovy Visionary můžete sledovat od 10:30.

AAA AUTO prodalo za třičtvrtě roku historicky nejvíce aut, roste i zbytek trhu  

 Prodeje aut na celém sekundárním trhu po několika složitých letech pomalu rostou a měsíčně přesahují v průměru 70 tisíc aut. Průměrná cena se pohybuje okolo 300 tisíc. Skupina AURES Holdings, provozovatel mezinárodní sítě autocenter AAA AUTO a Mototechna, hlásí již několik měsíců po sobě rekordní počet prodaných automobilů. Za třičtvrtě roku prodala nejvíce aut za 33 let existence. Růst prodejů není způsoben pouze vyšší poptávkou, ale i plným nasazením generativní AI na výkupu, prodeji i v marketingu. Významně roste také poptávka po elektromobilech, kterých skupina prodala již v polovině roku více než za celý loňský rok.

„Sekundární automobilový trh ožívá. Nejenže rostou prodeje, ale i růst ceny se v letních měsících zastavil. Naše letošní prodeje jsou doposud vůbec nejsilnější v celé naší třiatřicetileté historii, a to jak z pohledu posledního kvartálu, tak za celé čtvrtletí. Jedním z důvodů je i plné nasazení generativní AI na výkupu, prodeji i v marketingu. Dalším pak ještě zvyšující se důvěra zákazníků. S tím nám pomáhá spolupráce se společností Cebia, největší českou nezávislou společností prověřující automobily. Naši zákazníci mohou díky této spolupráci zdarma získat na našem webu ke každému vozu nezávislé prověření. Obdobnou spolupráci máme i na Slovensku a v Polsku. To vše se projevuje i stále rychleji rostoucím pozitivním hodnocením zákazníků v rámci vyhledávače Google, který je pro nás důležitým indikátorem jejich spokojenosti, a také růstem hodnoty Net Promoter Score - NPS,“ uvedla Karolína Topolová, generální ředitelka a předsedkyně představenstva AURES Holdings, provozovatele mezinárodní sítě autocenter AAA AUTO a Mototechna.

Skupina AURES Holdings je letos na trhu již 33 let. Provozuje síť 70 poboček, servisních center a zastoupení v České republice, na Slovensku, v Polsku, v Maďarsku a Německu pod značkami AAA AUTO Plus, AAA AUTO a AAA AUTO DIskont. Za dobu své existence na výkupu a prodeji obsloužila již přes 3,3 milionu zákazníků. Skupina prodá ročně bezmála 110.000 vozů a je tak největším prodejcem ojetých aut ve střední a východní Evropě. Prodává také exkluzivní vozy pod obnovenou značkou Mototechna. Společnost AURES Holdings je signatářem Declaration of Support for Women’s Economic Empowerment a pravidelně se umisťuje v žebříčcích CZECH TOP 100 a Českých 100 nejlepších. Pro roky 2017 a 2018 byla držitelem prestižního ocenění Superbrands a umístila se na 2. místě v celoevropské soutěži European Business Awards 2016/2017. Společnost řídí generální ředitelé Karolína Topolová a Petr Vaněček. Generální ředitelka a předsedkyně představenstva AURES Holdings Karolína Topolová se v roce 2020 umístila v anketě Top Ženy Česka na 1. místě v kategorii manažerek a o rok později v tomto žebříčku vstoupila do Síně slávy. V roce 2022 byla časopisem Forbes vybrána do žebříčku TOP CEO a pravidelně se objevuje v jeho žebříčku nejvlivnějších žen. Skupinu vlastní britsko-polský investiční fond Abris Capital Partners.  

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Volby 2025: Hnutí ANO vyhrálo před Spolu a STAN. Stačilo! se do Sněmovny nedostalo

Vítězem devátých sněmovních v historii Česku se stalo hnutí ANO. Volební účast byla třetí nejvyšší od vzniku samostatné České republiky. Hnutí ANO vyhrálo ve 13 krajích ze 14.

Dejte hlas své favoritce! Tramvaj 15T slaví patnáct let v Praze. Který polep jí sluší nejvíc?

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...

GALERIE: Tisíce autíček, panenek i legendární Tatra 138! Neuvěříte, co všechno ukrývá zámek na Vysočině

Jedinečná expozice autíček a starých hraček soukromého sběratele Radka Bukovského slaví! Už 10 let ji totiž všichni velcí i malí fandové mohou vídat na zámku Příseka na Vysočině, kde v roce 2015...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Metro B o víkendu čeká výluka. V úseku na Černý Most bude navíc vlak pendlovat po jedné koleji

Netradiční provoz zažije v sobotu linka B. Na části trasy metro nepojede vůbec, jinde zase bude pendlovat tam a zpět po jedné koleji. Důvodem jsou práce na rekonstrukci stanice Českomoravská, které...

Tron: Ares trpí kvůli skandálu. Prolomí kultovní temná disneyovka finanční prokletí?

Co se stane, když se fyzicky ocitnete uvnitř počítače? Touhle otázkou se před více než čtyřiceti lety zabýval snímek Tron. V době svého vzniku naprosto originální a převratný film s Jeffem Bridgesem...

Mladík obviněný z vraždy prodavaček stane před soudem. Jednání bude neveřejné

U krajského soudu dnes začne hlavní líčení v případu únorové vraždy dvou prodavaček v Hradci Králové. Šestnáctiletému pachateli, který se na policii k činu přiznal, hrozí kvůli nízkému věku nejvýše...

14. října 2025  6:02,  aktualizováno  6:02

Prach pod kontrolou. Přinášíme jednoduché triky, jak mít doma čistý a zdravý vzduch bez chemie

Prach se v domácnosti hromadí rychleji, než bychom chtěli, zvlášť v topné sezóně. Naštěstí existují jednoduché a levné způsoby, jak ho udržet na uzdě. Stačí správná vlhkost vzduchu, pravidelné...

14. října 2025

Živě: Tisková konference společnosti AURES Holdings nejen o rekordních prodejích

14. října 2025

Parkování v Brně: kde odstavit auto zdarma a kolik stojí stání v modrých zónách

Odstavit auto v Brně, v jehož části fungují modré zóny, není pro řidiče jen tak. V historickém centru města platí zóna A, která je určena pouze místním a předplatitelům. V zóně B v širším centru je...

14. října 2025  5:12,  aktualizováno  5:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Chybí peníze, trenéři i mládež. Sport na venkově je v ohrožení, včetně fotbalu

Téměř 45 milionů korun vyčlenil letos Olomoucký kraj na dotace určené pro podporu sportu. Přesto se řada spolků a oddílů hlavně na vesnicích potýká s nedostatkem financí. Pomáhat se jim sice snaží i...

14. října 2025  4:52,  aktualizováno  4:52

Na Technické univerzitě v Liberci dnes budou volit rektora, kandidáti jsou čtyři

Na Technické univerzitě v Liberci dnes budou volit nového rektora, kandidáti jsou čtyři. Miroslavu Brzezinovi, který stojí v čele univerzity od roku 2018,...

14. října 2025,  aktualizováno 

Krajský soud začne projednávat vraždu dvou prodavaček v Hradci Králové

Krajský soud v Hradci Králové dnes začne projednávat případ vraždy dvou prodavaček v Hradci Králové, kterou podle obžaloby spáchal mladistvý. Hlavní líčení je...

14. října 2025,  aktualizováno 

Soud znovu projedná případ dozorců a dozorkyň z věznice ve Světlé nad Sázavou

Pobočka krajského soudu v Pardubicích znovu projedná případ šesti dozorců a dozorkyň z věznice ve Světlé nad Sázavou, které žaloba viní z mučení odsouzené....

14. října 2025,  aktualizováno 

Prezident Pavel stráví dva dny v Ústeckém kraji, debatovat bude s občany

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou zahájí dnes ve Šluknově na Děčínsku dvoudenní návštěvu Ústeckého kraje, v němž mají své trvalé bydliště. Na programu je...

14. října 2025,  aktualizováno 

Jihomoravská TOP 09 podpoří při volbě předsedy strany Matěje Ondřeje Havla

Jihomoravská TOP 09 podpoří při volbě nového předsedy strany, která se uskuteční na listopadovém sněmu strany, Matěje Ondřeje Havla. Vlastimil Válek dnes na...

13. října 2025  21:22,  aktualizováno  21:22

Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit
Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit

GS Mamavit přináší komplexní multivitamíny pro těhotné maminky a jejich miminka. Zapojte se do naší soutěže a vyhrajte vitamínový balíček, který...

Zlínský kraj uvolní pro vrcholové sportovní kluby v regionu deset milionů korun

Zlínský kraj uvolní pro vrcholové sportovní kluby v regionu deset milionů korun. Peníze rozdělí mezi 12 oddílů, které budou v sezoně 2025/2026 startovat v...

13. října 2025  18:04,  aktualizováno  18:04

Plzeň zřídila na svých hřbitovech Hroby v dáli a propojila je křížovou cestou

Hroby v dáli, pietní místa, kde mohou lidé vzpomínat na zesnulé pohřbené na vzdálených místech, zřídila na všech svých hřbitovech Plzeň. Jednotlivá místa navíc...

13. října 2025  18:02,  aktualizováno  18:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.