Živě: Tisková konference společnosti AURES Holdings nejen o rekordních prodejích

Přenos TK z pražské budovy Visionary můžete sledovat od 10:30.
AAA AUTO prodalo za třičtvrtě roku historicky nejvíce aut, roste i zbytek trhu
Prodeje aut na celém sekundárním trhu po několika složitých letech pomalu rostou a měsíčně přesahují v průměru 70 tisíc aut. Průměrná cena se pohybuje okolo 300 tisíc. Skupina AURES Holdings, provozovatel mezinárodní sítě autocenter AAA AUTO a Mototechna, hlásí již několik měsíců po sobě rekordní počet prodaných automobilů. Za třičtvrtě roku prodala nejvíce aut za 33 let existence. Růst prodejů není způsoben pouze vyšší poptávkou, ale i plným nasazením generativní AI na výkupu, prodeji i v marketingu. Významně roste také poptávka po elektromobilech, kterých skupina prodala již v polovině roku více než za celý loňský rok.
„Sekundární automobilový trh ožívá. Nejenže rostou prodeje, ale i růst ceny se v letních měsících zastavil. Naše letošní prodeje jsou doposud vůbec nejsilnější v celé naší třiatřicetileté historii, a to jak z pohledu posledního kvartálu, tak za celé čtvrtletí. Jedním z důvodů je i plné nasazení generativní AI na výkupu, prodeji i v marketingu. Dalším pak ještě zvyšující se důvěra zákazníků. S tím nám pomáhá spolupráce se společností Cebia, největší českou nezávislou společností prověřující automobily. Naši zákazníci mohou díky této spolupráci zdarma získat na našem webu ke každému vozu nezávislé prověření. Obdobnou spolupráci máme i na Slovensku a v Polsku. To vše se projevuje i stále rychleji rostoucím pozitivním hodnocením zákazníků v rámci vyhledávače Google, který je pro nás důležitým indikátorem jejich spokojenosti, a také růstem hodnoty Net Promoter Score - NPS,“ uvedla Karolína Topolová, generální ředitelka a předsedkyně představenstva AURES Holdings, provozovatele mezinárodní sítě autocenter AAA AUTO a Mototechna.