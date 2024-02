Živě: TK distribuční společnosti EG.D

6:00

Distribuční společnost EG.D, člen skupiny E.ON, představí ve čtvrtek 1. února 2024 na tiskové konferenci letošní plánované investice do modernizace a posilování distribuční sítě na jihu Čech, na Vysočině, na jižní Moravě a v částech Olomouckého a Zlínského kraje a také do plynovodní sítě v jižních Čechách a na Pelhřimovsku. Zároveň představí nové možnosti unikátního nástroje mapy připojitelnosti, který ukáže a zpřesní pro klienty informace o možnostech připojování obnovitelných zdrojů do sítě.

Tisková konference začne v hotelu Passage v Brně v 10:00.