Živě: TK ke strategickému partnerství AKESO a FTVS UK

Projekt, který bude oznámen ve čtvrtek 15. ledna 2026 od 11:00 v Aule Fakulty tělesné výchovy a sportu UK, José Martího 269/31, Praha 6, představuje komplexní model sportovní a pohybové medicíny, především systematickou péči o pohybový aparát, duševní zdraví, spánkovou hygienu a další – od prevence přes diagnostiku, operativu, rehabilitaci až po následnou ambulantní péči – pro širokou veřejnost, vrcholové sportovce, děti a mládež. Dílčími tématy boudu strategické partnerství zdravotnického holdingu AKESO a FTVS UK, vybudování nejmodernější Kliniky pohybové a sportovní medicíny v ČR, unikátní propojení zdravotní péče, akademické sféry a výzkumu, komplexní péče o pohybový aparát pod jednou střechou a přínos pro vrcholový sport, mládež i širokou veřejnost.
Vystoupí Ing. Sotirios Zavalianis, majitel zdravotnického holdingu AKESO a.s., prof. RNDr. Jiří Zima, CSc., nově zvolený rektor Univerzity Karlovy, doc. PhDr. Miroslav Petr, Ph.D., děkan Fakulty tělesné výchovy a sportu UK, doc. MUDr. Jan Hajer, Ph.D., vrchní ředitel pro zdravotní péči, AKESO holding a.s., prof. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D., předseda Společnosti pro tělovýchovné lékařství, a MUDr. Jiří Neumann, vedoucí lékař Kliniky sportovní medicíny AKESO, šéflékař Českého olympijského týmu. Moderuje Roman Šebrle.
Po skončení tiskové konference bude prostor pro dotazy médií a individuální rozhovory.
Přímý přenos tiskové konference nabídne ČTK Connect na kanálu YouTube, webu ceskenoviny.cz, FB ČTK Connect a na portálech iDNES.cz a iSport.cz. Záznam bude k dispozici na YouTube a ceskenoviny.cz.