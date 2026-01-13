Živě: TK ke strategickému partnerství AKESO a FTVS UK

Autor:
  7:53
Praha 13. ledna 2026 (PROTEXT)- Cílem této spolupráce je vybudování nejmodernější Kliniky pohybové a sportovní medicíny v České republice a rozvoj vzájemných synergií v oblasti špičkové zdravotní péče, akademického zázemí, vzdělávání a výzkumu. Přímý přenos z Auly Fakulty tělesné výchovy a sportu Uk v Praze můžete sledovat ve čtvrtek 15. ledna od 11:00.

Projekt, který bude oznámen ve čtvrtek 15. ledna 2026 od 11:00 v Aule Fakulty tělesné výchovy a sportu UK, José Martího 269/31, Praha 6, představuje komplexní model sportovní a pohybové medicíny, především systematickou péči o pohybový aparát, duševní zdraví, spánkovou hygienu a další – od prevence přes diagnostiku, operativu, rehabilitaci až po následnou ambulantní péči – pro širokou veřejnost, vrcholové sportovce, děti a mládež. Dílčími tématy boudu strategické partnerství zdravotnického holdingu AKESO a FTVS UK, vybudování nejmodernější Kliniky pohybové a sportovní medicíny v ČR, unikátní propojení zdravotní péče, akademické sféry a výzkumu, komplexní péče o pohybový aparát pod jednou střechou a přínos pro vrcholový sport, mládež i širokou veřejnost.

Vystoupí Ing. Sotirios Zavalianis, majitel zdravotnického holdingu AKESO a.s., prof. RNDr. Jiří Zima, CSc., nově zvolený rektor Univerzity Karlovy, doc. PhDr. Miroslav Petr, Ph.D., děkan Fakulty tělesné výchovy a sportu UK, doc. MUDr. Jan Hajer, Ph.D., vrchní ředitel pro zdravotní péči, AKESO holding a.s., prof. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D., předseda Společnosti pro tělovýchovné lékařství, a MUDr. Jiří Neumann, vedoucí lékař Kliniky sportovní medicíny AKESO, šéflékař Českého olympijského týmu. Moderuje Roman Šebrle. 

Po skončení tiskové konference bude prostor pro dotazy médií a individuální rozhovory.

Přímý přenos tiskové konference nabídne ČTK Connect na kanálu YouTube, webu ceskenoviny.cz, FB ČTK Connect a na portálech iDNES.cz a iSport.cz. Záznam bude k dispozici na YouTube a ceskenoviny.cz.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte značku auta podle světel?

Poznáte značku auta podle světlometu?

Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často podobají jako vejce vejci, dřívější odlišnost je nahrazena relativně unifikovanými světlomety. Přesto...

Tenhle těžký stroj už zabránil škodám za miliony. V zimě drží Prahu v pohybu

Pluh musí být provozován pouze se soupravou vozů T3R.P.

Zima v Praze umí být krásná, ale pro tramvajovou dopravu často znamená pořádnou výzvu. Jakmile začne hustě sněžit, problémem nejsou jen zasypané silnice, ale hlavně tramvajové koleje a to zejména v...

Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek

Nejznámější pražští chodci. Klasická silueta na cyklostezkách. Je to holčička s...

Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za vyfotografování opravdu stojí. Ať už svým stylem oblečení, nebo neoblečení. Nebo alespoň tím, co právě...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Návštěvnost pražských památek klesla. Kouzelná vstupenka se ale vyplatí, hlavně na začátku roku

Petřínská rozhledna byla postavena v rámci Jubilejní výstavy v roce 1891 jako...

Návštěvnost pražských památek ve správě Prague City Tourism loni klesla zhruba o pětinu. Nejvíce se to projevilo na Petříně, kde je již několik měsíců mimo provoz lanová dráha. I přesto však...

Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny

Na jaře se otevře Dvorecký most.

Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení Dvoreckého mostu a prací na tramvajové trati bude obousměrně přerušen provoz v úseku Podolská vodárna...

Zdravím vás v novém roce.

vydáno 13. ledna 2026  9:20

Centrum(Mustek)

Centrum(Mustek)

Chodníky v Praze

vydáno 13. ledna 2026  9:19

Sídliště Solidarita

Sídliště Solidarita

Ledovka na Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích

vydáno 13. ledna 2026  9:18

Bečvářova ulice

Bečvářova ulice

Vyhozené vánoční stromky

vydáno 13. ledna 2026  9:18

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Michalská ulice

Michalská ulice

Ledovka na Starém Městě

vydáno 13. ledna 2026  9:18

Provaznická

Provaznická

Ledovka na Starém Městě

vydáno 13. ledna 2026  9:17

Havelská ulice

Havelská ulice

Ledovka na Starém Městě

vydáno 13. ledna 2026  9:17

Na Můstku

Na Můstku

Ledovka na Starém Městě

vydáno 13. ledna 2026  9:17

Na Můstku

Na Můstku

Ledovka na Starém Městě

vydáno 13. ledna 2026  9:17

Sokolovská ulice 12.1.2026 večer.

Sokolovská ulice 12.1.2026 večer.

Auta stojí, tramvaje jedou. Sokolovská ulice 12. 1. 2026 večer

vydáno 13. ledna 2026  9:16

Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč

Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...

Dálnice D8 je před hranicemi s Německem zavřená, na D7 u Žatce havaroval kamion

Počasí značně komplikuje dopravu v Ústeckém kraji. (13. ledna 2026)

Dopravní nehody komplikují dnes cestování v Ústeckém kraji. U průmyslové zóny Triangle na Lounsku havaroval na dálnici D7 kamion, průjezdný je jeden pruh. Dálnice D8 ve směru na Německo před...

13. ledna 2026  8:52,  aktualizováno  9:12

V okolí Prahy nejezdí řada spojů. Pokud můžete, zůstaňte doma, radí PID

Kvůli ledovce nejezdí ve středních Čechách velká část příměstských a...

Ledovka v úterý ráno ochromila městskou hromadnou dopravu zatím jen v okrajových částech Prahy. V ostatních částech metropole zatím nemají autobusy, trolejbusy ani tramvaje větší problémy. Nejezdí...

13. ledna 2026  8:22,  aktualizováno  9:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.