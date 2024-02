Živě: TK města Ostravy - Budoucnost OSTRAVAR ARÉNY

TK bude v tiskovém centru OSTRAVAR ARÉNY zahájena v 10:00.

OSTRAVAR ARÉNA

Jedna z dominant Ostravy byla dokončena a slavnostně otevřena v roce 1986. Za dobu své existence se stala významným sportovně-kulturním centrem a vyhledávaným místem konání národních, evropských a světových mistrovství, koncertů největších hudebních hvězd, sportovních turnajů a jiných akcí. Aréna prošla během své existence několika modernizacemi.

Hala je domácím prostředím hokejového týmu HC VÍTKOVICE RIDERA.

Od roku 2016 nese název OSTRAVAR ARÉNA.

V současnosti je OSTRAVAR ARÉNA jedním ze sportovišť patřících společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. S kapacitou až 11.000 diváků je jednou z největších víceúčelových hal v České republice a díky modernímu technickému vybavení, množství variant svého vnitřního uspořádání a šíří poskytovaných služeb může nabídnout dokonalé zázemí i pro ty nejnáročnější akce.

Mezi nejvýznamnější sportovní akce, které aréna hostila, patří Mistrovství světa v ledním hokeji 2004 a 2015, Mistrovství Evropy v krasobruslení 2017, Mistrovství světa juniorů v ledním hokeji 1994 a 2020, utkání Davis Cupu a Fed Cupu, Mistrovství světa v basketbalu žen 2010.

Z kulturních akcí to byly především koncerty zahraničních interpretů jako např. Sting, Bryan Adams, Peter Gabriel, Bobby McFerrin, José Carreras, José Cura, Joe Cocker, skupina Roxette, Rammstein, Kiss, Scorpions, Deep Purple, Manowar, Judas Priest, Slayer, Black Sabath, Aerosmith, Jethro Tull. Z české a slovenské hudební scény zde vystoupili Karel Gott, Lucie Bílá, skupina Kabát, Chinaski, Kryštof, Buty, Elán, Paĺo Habera & Team, Richard Müller a mnoho dalších. Odehrála se zde také představení muzikálů Hair, Děti Ráje, Mýdlový princ, Angelika, lední show Disney On Ice, Mrazík, Popelka na ledě, Sněhurka na ledě, Holiday On Ice aj.