Živě: Úsporné rekonstrukce v kostce

Přenos semináře na mezinárodním veletrhu FOR ARCH 2025 v pražských Letňanech můžete sledovat od 15:00.
Češi mají velký zájem o rekonstrukce, ale často tápou v tom, kde začít a jak postupovat. Seminář „Úsporné rekonstrukce v kostce“ nabídne praktický návod, jak snížit náklady na energie, žít pohodlněji, využít dotace a rekonstrukci dobře naplánovat i financovat. Odborníci Buřinky a Centra pasivního domu ukáží, že správně provedená rekonstrukce přináší nejen úspory, ale i lepší kvalitu bydlení.
Na semináři vystoupí:
- Milan Pospíšil, Stavební spořitelna České spořitelny
- Patrik Rymeš, Stavební spořitelna České spořitelny
- Michal Egly, Centrum pasivního domu
Co zaznělo na roadshow České spořitelny - nejčastější dotazy veřejnosti
Stačí vyměnit okna, nebo je potřeba komplexní rekonstrukce?
– Odborníci doporučují vždy začít energetickým posouzením domu, aby se ukázalo, kde jsou největší ztráty.
– Největší efekt má kombinace opatření (okna + zateplení + zdroj tepla + větrání).
Má smysl rekonstruovat i starý nebo atypický dům?
– Ano, i složitější domy lze upravit na zdravé, suché a úsporné bydlení.
– Klíčová je kvalitní projektová příprava a větrání.
– Pokud se řeší příčina vlhkosti, nevznikají plísně.
Jak složité je získat dotaci?
– Dotace (Nová zelená úsporám Light, Oprav dům po babičce) jsou dostupné, pokud žadatel splní základní podmínky.
– Nově se část dotací vyplácí i předem.
– S orientací pomáhají dotační specialisté Buřinky.
Mohu žádat o dotaci, když vlastním více nemovitostí?
– Platí, že žadatel může vlastnit max. dvě nemovitosti určené k bydlení (či podíl na nich).
– Členové domácnosti by měli mít ve vlastnictví jen tuto jednu + max. jednu další.