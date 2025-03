Živě: Velké finále vesmírné cesty Zero-G - Nadějní čeští kadeti si z beztížného letu odnesou zážitek na celý život

Sledujte tiskovou konferenci po návratu posádky z parabolického letu Zero-G od 13:30 hodin.

Kadeti a kadetky během beztížného letu zažijí na vlastní kůži to, co zažívají pouze astronauti na oběžné dráze. Unikátní parabolický let, první svého druhu s českou studentskou posádkou, tak symbolizuje nejen odhodlání a zvídavost mladé generace, ale také rostoucí ambice Česka v oblasti kosmického výzkumu a technologií.

Tiskové konference se zúčastní:

Martin Kupka , ministr dopravy ČR

, ministr dopravy ČR Aleš Svoboda , český astronaut ve výcviku, velitel posádky Zero-G

, český astronaut ve výcviku, velitel posádky Zero-G Yemi A.D. , umělec, choreograf a zakladatel Moonshot Platform

, umělec, choreograf a zakladatel Moonshot Platform Jan Spratek , popularizátor kosmonautiky, koordinátor vzdělávací kanceláře ESA (ESERO ČR)

, popularizátor kosmonautiky, koordinátor vzdělávací kanceláře ESA (ESERO ČR) Simon Klinga , vedoucí studentského týmu LASAR

, vedoucí studentského týmu LASAR Jana Plodková , herečka

, herečka Kadeti a kadetky Zero-G

Členové posádky z řad známých osobností

Posádka nejúspěšnějších studentů, kteří prošli intenzivním půlročním testováním, zažije už 30. března jedinečný pocit beztíže na palubě speciálně upraveného Airbusu A310. Letoun odstartuje z pražského letiště a během letu bude provádět parabolické manévry, které na palubě na několik minut vytvoří stav beztíže – stejně jako ho zažívají astronauti na oběžné dráze. Start Zero-G bude na letišti provázet doprovodný program, během kterého si na své přijdou i ti, kteří dorazí mladé vesmírné hvězdy podpořit.