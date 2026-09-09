Živě: Volím bydlení, ať to tu žije! Piráti na Letné odpálí horkou fázi komunální kampaně

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  7:07
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Praha 8. září 2026 (PROTEXT) - Nedostupnost bydlení rozhoduje o tom, jestli lidé můžou v Česku normálně žít, zakládat rodiny a plánovat budoucnost. Právě bydlení proto bude hlavním tématem, se kterým Piráti vstupují do rozhodující fáze komunální kampaně s jasným vzkazem: VOLÍM BYDLENÍ, AŤ TO TU ŽIJE.

Na vyhlídce na Letné představí Piráti ve středu 9. září priority pro poslední týdny před volbami i konkrétní plán jak dostat bydlení opět lidem na dosah.

Přenos tiskové konference z Hanavského pavilonu můžete sledovat od 10:30.

Na akci vystoupí předseda Pirátů Zdeněk Hřib i pirátští lídři a lídryně kandidující napříč republikou – kandidátka na pražskou primátorku Tereza Nislerová, brněnský lídr Adam Zemek, plzeňský lídr Pavel Bosák, ostravský lídr Rostislav Řeha a další výrazné tváře z Prahy i dalších měst.

POLITICKÉ REKLAMNÍ SDĚLENÍ * Zadavatelem je Česká pirátská strana * Volby do zastupitelstev obcí a Senátu 9. a 10. října 2026 Více informací na https://drive.google.com/file/d/1dDAL...

Zdroj: Česká pirátská strana

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