Živě: Vyhlášení vítěze soutěže Vinařství roku 2023

Vyhlášení bude možné již tradičně sledovat také on-line, a to od 18:00.

Slavnostní galavečer s vyhlášením výsledků soutěže znovu hostí brněnská hvězdárna a planetárium. Pod taktovkou moderátora a velkého milovníka vín Marka Ebena zazní jméno absolutního vítěze, ale také vítězů kategorií malé, střední a velké vinařství, která v roce 2023 nejvíce naplnila hlavní myšlenku soutěže, tedy dlouhodobě převyšovat běžnou praxi v oboru a posouvat ho stále kupředu. Celé vyhlášení bude vysílané také on-line na stránkách www.vinarstviroku.cz , YouTube nebo Facebook u soutěže.

"Za čtrnáct let naše soutěž ušla velký kus cesty, ale ještě náročnější cestu ušli sami finalisté soutěže. Jednak aby dostali svá vinařství do výjimečné formy a našli odvahu se přihlásit, jednak aby se následně probojovali až do finále. Už finále je velký úspěch a je důkazem toho, že jejich cesta má správný směr. Vítěz i další ocenění došli pak na své cestě nejdále. Ale jak znám naše vinaře, do cíle nikdy nedojdou, protože bez ohledu na to, jak jsou daleko, vždycky vymýšlejí, vylepšují, hledají cesty i tam, kde zdánlivě žádné nejsou. A právě to táhne celý obor kupředu a to je ten důvod, proč každý rok znovu hledáme a veřejně děkujeme těm největším tahounům,“ sdělil PhDr. Martin Chlad, prezident Svazu vinařů ČR.

Kromě vyhlášení vítězů ve třech soutěžních kategoriích a absolutního vítěze budou udělena také ocenění LOMAX Enolog roku, Počin roku, Cena prof. Viléma Krause, CSc. pro významnou vinařskou osobnost za celoživotní přínos oboru vinohradnictví nebo vinařství a také Cena studentů Zahradnické fakulty MENDELU.

Finalisté Vinařství roku 2023 a Umění vína

Malá vinařství (produkce do 50.000 l/rok)

· Vinařství rodiny Špalkovy

· Vinařství Václav

· Vinařství Válka

Střední vinařství (produkce 50.001 – 200.000 l/rok)

· KOLBY

· SONBERK

· THAYA vinařství

Velká vinařství (produkce nad 200.000 l/rok)

· CHÂTEAU VALTICE – Vinné sklepy Valtice, a.s

· Vinařství Štěpán Maňák

· Vinařství Vladimír Tetur

Soutěž vyhlašuje a titul "Vinařství roku“ uděluje Svaz vinařů České republiky ve spolupráci s Národním vinařským centrem, za významné podpory Vinařského fondu ČR a Jihomoravského kraje. Akce je pořádána pod záštitou hejtmana Mgr. Jana Grolicha a primátorky statutárního města Brna JUDr. Markéty Vaňkové. Generálním a titulárním partnerem je nově e-shop nejen s vínem Umění vína . Soutěž podporuje také Hvězdárna a planetárium Brno, Zahradnická fakulta MENDELU a Asociace sommelierů ČR. Hlavním partnerem je Vinolok, výrobce skleněných uzávěrů. Dalšími partnery jsou Haier vinotéky, Lomax, Vetropack, ACO, SIAD, Generali Investments, S&K LABEL a Aquila.