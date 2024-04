Živě: Vysokorychlostní tratě pro celkovou udržitelnost

Požadavky na dopravu stále stoupají. Za jejím silným rozvojem v celosvětovém měřítku stojí urbanizace a globalizace. Do popředí se tak opět dostává železniční doprava, a to zvláště ta vysokorychlostní. Vysokorychlostní železnice výrazně zkrátí dobu cestování na kratších i středních vzdálenostech, kde dokáže nahradit i leteckou dopravu. To ale není vše – vysokorychlostní železnice především může pomoci udržitelnému rozvoji celých oblastí.