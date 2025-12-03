Živě: Využití mapového portálu GIS v přípravě vysokorychlostních tratí a na konvenční železnici

Přenos z prezentačního dne můžete sledovat od 16:00.
Vysokorychlostní tratě v ČR
VRT neboli vysokorychlostní tratě, jsou budovanou dopravní sítí, která zcela zásadně změní podobu veřejné dopravy v České republice. Díky radikálnímu zkrácení cestovních dob se systém velmi rychlých vlakových spojů stane páteří veřejné dopravy v zemi.
Mapový portál VRT
Jednotný Mapový portál VRT umožňuje na principu GIS (geografický informační systém) prezentaci nejnovějších řešení tratí VRT vycházející z aktuálního stavu projektování a projednání v daném regionu. Tím poskytuje jasný a komplexní pohled na plánované vysokorychlostní tratě (VRT).
Mapový portál vysokorychlostních tratí proto hraje klíčovou roli v participativním plánování. Usnadňuje lepší komunikaci mezi všemi zúčastněnými stranami v přípravě vysokorychlostních tratí, a stává se tak nástrojem otevřeného a efektivního plánování.
Díky našemu novému Mapovému portálu VRT se mohou lidé seznámit s návrhem vysokorychlostní trati a přímo vznášet dotazy či připomínky ke konkrétním místům. Mapový portál VRT také obsahuje další důležité informace pro občany, jako jsou např. konkrétní místa a data setkání s veřejností nebo katastrální mapy.
Co všechno můžete na Mapovém portálu VRT vidět a zjistit
Mapový portál vysokorychlostních tratí interaktivně zobrazuje plánované trasy a poskytuje přístup k technickým informacím. Díky možnosti zpětné vazby od občanů a zainteresovaných subjektů přispívá k transparentnějšímu rozhodovacímu procesu a efektivnějšímu zapojení veřejnosti.
Je tak důležitým a velmi často používaným nástrojem v přípravě vysokorychlostních tratí u nás na stavební správě vysokorychlostních tratí.
Pokud máte zájem si rovnou projít konkrétní úsek, kde již občané kladli nebo kladou dotazy, můžete si ho otevřít na https://vrtky.cz/ovlivnete-vrt.
Konvenční železnice
Geografické informační systémy (GIS) se staly nepostradatelným nástrojem v oblasti modernizace i výstavby konvenčních železničních tratí.
GIS propojuje technická a územní data, zefektivňuje modernizaci i výstavbu tratí a zároveň umožňuje vytvářet mapové portály, které sdílí přehledná a aktuální data napříč projektovými týmy i institucemi.
Díky GIS je železnice plánována a modernizována přesněji, efektivněji a s vyšší kontrolou nad riziky.