Živě: Výzkum SPS: Rodiče stavebním oborům věří. Jak z nich ale udělat skutečnou volbu pro jejich děti?

Právě rodiče jsou přitom při výběru školy klíčoví — u tří čtvrtin žáků rozhodování zásadně ovlivňují matky. Proč tedy stavební obory nejsou častější volbou? Rodičům chybí konkrétnější informace, představa o náplni práce i větší podpora ze strany státu.
Jak překlenout bariéry, které brzdí rodiče i žáky při výběru technického oboru? Pomůže návrat povinné technické výuky na základní školy nebo vznik základních škol s rozšířenou technickou výchovou? Může revize mistrovské zkoušky posílit prestiž řemesel? Jak by měla vypadat komunikace směrem k rodičům, kteří mají při výběru školy významný vliv? A jak efektivně spojit síly státu, škol a stavebního sektoru tak, aby technické vzdělávání nebylo jen dílčí aktivitou jednotlivých firem, ale dlouhodobou strategickou prioritou?
O tom všem budou u kulatého stolu SPS diskutovat:
- Jiří Nouza, prezident SPS
- Tomáš Hamberger, vládní zmocněnec pro technické kompetence a vzdělávání, MPO
- Jan Hasík, CEO Purposia Group
- Ladislav Profota, personální ředitel Metrostav
- Petra Benešová, ředitelka NF Řemeslo pomáhá
Moderuje Pavel Cyprich.
Diskuzi můžete sledovat v úterý 19. května 2026 od 10:00 živě na YouTube, webu ČTK ceskenoviny.cz, Facebooku ČTK Connect a na portálech newstream.cz a e15.cz. Pro diváky, kteří nebudou moci sledovat přímý přenos, bude k dispozici záznam pořadu na YouTube a na webu ceskenoviny.cz.
Zdroj: SPS