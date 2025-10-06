Živě: WELL-BEING návštěvníků kulturních institucí

Přenos z Kotěrova sálu v Muzeu východních Čech v Hradci Králové můžete sledovat od 9:30.
Duševní zdraví je téma, které se nás týká stále víc. Stres, úzkosti, deprese – to vše se stává běžnou součástí našich životů. Kulturní instituce ale mohou nabídnout prostor, kde se lze nadechnout, odpočinout si a zažít něco smysluplného. Mnohé z nich se aktivně zapojují do podpory duševní a sociální pohody, ať už prostřednictvím speciálních programů nebo jednoduše tím, jak přistupují ke svým návštěvníkům.
Na fóru se dozvíte, jak se well-being promítá do praxe muzeí, galerií nebo knihoven u nás i v zahraničí. Uslyšíte příběhy těch, kteří už se na tuto cestu vydali; například, jak vznikaly karty pro duševní zdraví v muzeu, jak může knihovna nabídnout bezpečný prostor nebo jak pracuje s duševním zdravím Estonské námořní muzeum.
Chybět nebude ani prostor pro sdílení a diskusi.
V programu vystoupí:
MgA. Pavla Myslíková je učitelkou odborných předmětů a historie výtvarné kultury na Střední škole vizuální tvorby v Hradci Králové. Kromě učitelství vystudovala na Pedagogické fakultě v Hradci Králové také obor Multimédia. V letošním roce úspěšně ukončila studium na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně oboru Arts Management. Věnuje se výzkumu vlivu umění a kultury na duševní zdraví a wellbeing. Je autorkou nástroje pro sebeobjevování v umění – karet s názvem Já, umění, duše. V této činnosti propojuje zkušenosti středoškolského pedagoga a organizátora kulturních akcí a výstav.
Mgr. Eva Vázalová Gartnerová PhD. je kulturní manažerka, lektorka a výzkumnice, která působí na Ateliéru Arts Management na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Ve své práci se zaměřuje na společenskou roli muzeí, audience development, wellbeing a přístupnost v kulturních institucích. Má zkušenosti s mezinárodními projekty a výzkumem v oblasti kultury, vzdělávání a péče o duševní zdraví. Věnuje se propojování teorie a praxe v oblasti kulturní politiky a inovací. Je autorkou odborných textů a vzdělávacích programů.
Karolína Šteffková je absolventkou oboru Učitelství pro první stupeň základních škol se zaměřením na výtvarnou výchovu na Univerzitě Karlově v Praze a v loňském roce ukončila terapeutický výcvik. Od roku 2018 působí v Lektorském centru GASK, kde se v každodenní práci věnuje edukačním programům pro školní skupiny a především výtvarným dílnám a projektům pro skupiny návštěvníků se specifickými potřebami.
Markéta Poživilová je lektorkou programů pro děti i dospělé, koučka a knihovnice z dětského oddělení U Velryby v Knihovně města Hradec Králové. Ve své práci propojuje knihovnickou odbornost s tvořivým a osobnostně rozvojovým přístupem.
Program přenosu:
9:30 – 9:40
?? Úvod
9:45 – 10:15
?? Muzea jako zdroj well-beingu: Prostor péče, vztahů a změny
Eva Vázalová Gartnerová: Fakulta multimediálních komunikací, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Pavla Myslíková: Střední škola vizuální tvorby Hradec Králové
10:20 – 10:55
?? Když umění léčí, spojuje a otevírá
Karolína Šteffková: Galerie Středočeského kraje (GASK)
11:15 – 11:45
?? Well-being in special environments: how we promote well-being at the Estonian Maritime Museum (v angličtině)
Kristel Bultot, Mihkel Karu: Estonian Maritime Museum
11:50 – 12:20
?? Knihovna jako bezpečný prostor
Markéta Poživilová: Knihovna města Hradce Králové
14:10 – 15:00
?? Panelová diskuse
15:00 – 15:15
?? Závěr