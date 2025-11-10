Živě: Z Prahy do Liberce za 69 minut? Modernizace trati přinese vyšší rychlost i spolehlivost

Hlavním cílem projektu je přizpůsobit železniční spojení mezi Prahou a Libercem současným a budoucím dopravním požadavkům. Modernizace má přinést zkrácení jízdní doby na zhruba 69 minut, možnost zvýšení traťové rychlosti až na 200 km/h ve vhodných úsecích, zdvoukolejnění kapacitně nevyhovujících částí tratě a celkové zvýšení propustnosti a spolehlivosti. Projekt také počítá s přípravou infrastruktury na budoucí napojení na síť vysokorychlostních tratí.
O projektu a jeho dopadech na region budou hovořit u kulatého stolu Svazu podnikatelů ve stavebnictví:
Pavel Paidar, ředitel odboru přípravy staveb, Správa železnic;
Andrea Plišková, vedoucí ateliéru dopravního plánování, VALBEK;
Jiří Nouza, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví;
Jan Sviták, náměstek hejtmana Libereckého kraje;
Markéta Khauerová, starostka města Hodkovice nad Mohelkou.
Diskusi můžete sledovat 10. listopadu 2025 od 14:00 živě na YouTube, webu ČTK ceskenoviny.cz, Facebooku ČTK Connect a na portálech iDNES.cz, HN.cz a e15.cz. Pro diváky, kteří nebudou moci zhlédnout přímý přenos, bude záznam i po odvysílání pořadu k dispozici na YouTube a na webu ceskenoviny.cz.
