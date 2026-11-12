Živě: Začíná 8. veletrh čisté mobility, technologií a řešení pro e-mobilitu e-SALON 2026

Sedm výstavních hal PVA EXPO PRAHA v Letňanech bude v těchto dnech patřit čisté mobilitě a tomu nejlepšímu, co v současnosti nabízí. Sledujte přenosy z prvního dne veletrhu, který patří odborníkům a zástupcům medií. Od pátku 13. do neděle 15. listopadu je pak přehlídka e-mobility přístupná široké veřejnosti. „Návštěvníci uvidí nejvýznamnější světové značky a jejich nejnovější modely často v národních premiérách. Nebudou chybět ani přednášky, workshopy, oblíbené testovací jízdy pro návštěvníky nebo odborná konference Čistá mobilita,“ zve ředitelka veletrhu Jana Nosálová.
Tiskovou konferenci Ford s premiérou nové elektrické dodávky Transit City můžete sledovat od 8:15.
Tiskovou konferenci Opel sledujte od 9:00.
SUV DS N°7 představí v 9:30 na tiskové konferenci DS Automobiles.
V 10:00 se dozvíte aktuální novinky a výsledky v oblasti elektromobility Škoda Auto.
Co na veletrhu e-SALON představí KIA sledujte od 10:30.
Nová generace nošovického SUV Hyundai Tucson v národní premiéře na TK v 11:00.
Novinky na tiskové konferenci v 11:30 představí Renault a Dacia.
Tiskovou konferenci Toyota a Lexus ČR sledujte od 12:00.
Tisková konference značek DONGFENG, VOYAH, MHERO a FORTHING začne ve 12:30.
Tiskovou konferenci Renault Pro+ sledujte od 13:00.
Česká premiéra XPENG L03 a G9L na tiskové konferenci ve 13:30.
Značka CHERY se na tiskové konferenci ve 14:00 ohlédne za svým prvním rokem na českém trhu.
Čínská značka LEAPMOTOR přestaví své novinky i průřez portfoliem v 15:00.
Zdroj: ABF
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60032.