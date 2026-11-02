Živě: Zahájení Czech Space Week 2026 a představení předmětů české národní mise na ISS

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  7:07
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Praha 2. listopadu 2026 (PROTEXT) - Česko bude opět žít vesmírem. Devátý ročník největšího českého festivalu kosmických aktivit Czech Space Week 2026 nabídne od 2. do 8. listopadu 2026 akce pro širokou veřejnost, děti, studenty i odborníky. Tisková konference v pondělí 2. listopadu 2026 slavnostně zahájí Czech Space Week 2026 a vůbec poprvé představí výběr předmětů, které se připravují pro cestu s Alešem Svobodou na Mezinárodní kosmickou stanici.

Přenos z Planetária Praha můžete sledovat od 15:00.

Vystoupí:

  • Karel Havlíček, 1. místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu
  • Jaromír Zůna, ministr obrany
  • Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy
  • Václav Kobera, ředitel Kosmické agentury ČR
  • Martin Švolba, vrchní ředitel Sekce výzkumu, vývoje a inovací , Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
  • Aleš Svoboda, český projektový astronaut ESA
  • Jiří Dušek, ředitel Hvězdárny a planetária Brno
  • Frank de Winne, vedoucí Evropského centra astronautů ESA
  • Max Haot, CEO, Vast

Do veřejné výzvy České cesty do vesmíru přišlo 1 171 návrhů inspirovaných českou historií, kulturou, vědou i každodenním životem. Právě během Czech Space Weeku se veřejnost dozví, které z nich byly vybrány pro další posouzení mezinárodními partnery. Předměty reprezentují různé podoby českého příběhu – historii, kulturu, vědu, techniku, vzdělávání, sport, letectví, regionální identitu i každodenní život. Představený výběr následně projde schvalovacím procesem a technickým posouzením ze strany mezinárodních partnerů mise – ESA, NASA a Vast.

Kromě tiskové konference je možné na Czech Space Week zažít celou řadu dalších aktivit a potkat významné lidi. 

Stručný výčet akcí Czech Space Week 2026: 

V úterý 3. a ve středu 4. listopadu se v pražském Černínském paláci uskuteční mezinárodní konference Space2Business, která propojí české i zahraniční firmy, startupy a výzkumné instituce. 

Ve středu 4. listopadu se v Brně uskuteční akce Rostliny pro vesmírné mise, která přiblíží možnosti pěstování rostlin při budoucích dlouhodobých pobytech lidí ve vesmíru.

Ve čtvrtek 5. listopadu propojí pražská akce Space x AI Connect svět umělé inteligence a kosmických technologií.

Součástí festivalu Czech Space Week 2026 budou také aktivity zaměřené na začínající technologické firmy, včetně programu spojeného s inkubátorem ESA BIC Czech Republic.

Pátek 6. listopadu pak bude patřit především studentům a mladým lidem. Konference Příští zastávka: Vesmír představí možnosti studia, stáží a pracovního uplatnění v českém kosmickém sektoru. Ukáže, že k práci na kosmických projektech není nutné být astronautem. Potřeba jsou také programátoři, konstruktéři, vědci a řada dalších profesí.

Do Prahy zavítá také Frank de Winne, bývalý belgický astronaut a vedoucí Evropského astronautického centra (EAC) Evropské kosmické agentury (ESA), který se v pražském planetáriu setká s dětmi a studenty a vystoupí na veřejné talkshow Space4Women. Mezi očekávanými hosty jsou rovněž Andrew J. Feustel, hlavní astronaut společnosti Vast a bývalý astronaut NASA, a jeho manželka Indira Feustelová, která má české kořeny a dlouhodobě udržuje blízký vztah k České republice.

Czech Space Week propojuje vědecké laboratoře a školní učebny, technologické firmy a studenty, zkušené astronauty i děti, které o své budoucnosti teprve sní.

Ukazuje, že Česko je součástí mezinárodních kosmických aktivit a že cesta k vesmíru může začít třeba návštěvou přednášky, otázkou položenou astronautovi nebo setkáním s lidmi, kteří pracují na skutečných kosmických projektech. 

Czech Space Week je největší festival kosmických aktivit v Česku. Již od roku 2018 se vždy na podzim po celé České republice odehrávají akce pro odbornou i širokou veřejnost, studenty, seniory i rodiny s dětmi. 

Kompletní program Czech Space Weeku najdete na webu: www.czechspaceweek.com

Zdroj: Planetárium Praha

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59873.

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