Živě: Zahájení festivalu Jeden svět a udělení ceny Homo Homini

Zveme vás na zahajovací ceremoniál dvacátého šestého ročníku Jednoho světa, který se uskuteční 19. března od 19:00. Jeho součástí bude předání lidskoprávního ocenění Homo Homini. Letošním laureátem je redakce Abzas Media, patřící mezi nejvýznamnější nezávislá ázerbájdžánská online média, referující o stavu politiky, lidských práv i korupci v tamních státních institucích. Ocenění na slavnostním zahájení za novináře a novinářky, včetně spoluzakladatele redakce Ulviho Hasanliho nebo šéfredaktorky Sevinj Vagifgizi, které režim uvěznil, převezme nová šéfredaktorka Leyla Mustafayeva, působící v exilu.

Letošní ročník Mezinárodního filmového festivalu o lidských právech Jeden svět se uskuteční od 20. března do 21. dubna 2024 ve 48 městech po celém Česku. V Praze festival bude od 20. do 28. března 2024.

Festival v Pražské křižovatce zahájí snímek Pozemské verše režisérské dvojice Alí Asgarí a Alirezá Chátamí. Zahajovací projekce pro veřejnost se uskuteční 20. března v pražském kině Lucerna. Diváci budou moci zhlédnout dokument 20 dní v Mariupolu, nominovaný na Oscara, který ukáže nejen zákulisí válečné žurnalistiky, ale i osudy obyčejných lidí ve válce.

Filmový program nabídne soutěžní sekce Mezinárodní soutěž, Česká soutěž, Máte právo vědět a Soutěž imerzních filmů. Kromě toho je v programu sedm nesoutěžních kategorií, které filmy podle tématu sdruží do sekcí Ekosystémy, Blízký východ, Hledání svobody, Hrany dospívání, Identity, Komunity a Vrstvy moci. Nově se v nich objeví i hrané filmy s lidskoprávní tematikou.

Diváci uvidí například hraný celovečerní debut Bratři malajského režiséra Lay Jin Onga o dvou sirotcích žijících v nuzných podmínkách čtvrti v Kuala Lumpuru. Snímek Žal v Lodu pak sleduje osudy rodin z města, kde vedle sebe žijí Izraelci a Palestinci. Film Květ burití oživí pohnutou historii domorodého brazilského kmene Kraho žijícího uprostřed amazonského pralesa. Kompletní program je k dispozici na webu festivalu.

Součástí programu budou také debaty po filmových projekcích. Debaty nebudou chybět například ke snímku Život není soutěž, ale vyhrávám se sociologem sportu Vojtěchem Ondráčkem nebo komorní debata k filmu Sorry/Not Sorry s organizací Konsent. I letos bude moci publikum hlasovat v Divácké ceně nadačního fondu Abakus za mimořádnou debatu.

Ve všech městech, kde se festival uskuteční, se budou konat i školní projekce. Všechny filmy v rámci školních projekcí jsou spojeny s následnou debatou. Během festivalu Jeden svět se také uskuteční 13. ročník akce pro profesionály v oboru dokumentárního filmu ze střední a východní Evropy East Doc Platform. Na ní se mimo jiné uskuteční speciální lekce Ibráhíma Naš'ata o jeho debutu Hollywoodgate, který získal několik cen, mimo jiné na Benátském filmovém festivalu.