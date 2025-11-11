Živel oheň v „Levandulovém údolí“ – partnerství značky HAAS+SOHN přináší nový zážitkový showroom

Oheň jako jeden ze živlů
Už antický filosof Aristoteles vnímal svět jako souhru čtyř živlů – oheň, vodu, vzduch a zemi – které se vzájemně doplňují a tvoří podstatu bytí. V rámci nového konceptu představuje HAAS+SOHN živel ohně jako energii, která dává tvar, zahřívá, čistí a oživuje – jako most mezi přírodou a člověkem.
Showroom „Molecules of Life“ v Levandulovém údolí
Nový zážitkový prostor o rozloze 300 m2 se nachází v malebném prostředí Levandulového údolí u Berouna. Návštěvníci zde mohou zpomalit tempo, zapomenout na běh času a ponořit se do světa, kde se propojují energie živlů, design a příroda.HAAS+SOHN zde představuje své kamna jako spojení technologie, estetiky a přírodního živlu ohně – v harmonii s produkty z místní chodounské levandule lékařské, která má pozitivní účinky na tělo i mysl.
Udržitelnost a postoj k životu
Projekt není zaměřen pouze na vizuální zážitek. HAAS+SOHN klade důraz na udržitelnost, ekologickou odpovědnost a propojení s přírodou. „Věříme, že ten most mezi člověkem a přírodou budujeme právě s našimi kamny,“ uvádí zástupce společnosti HAAS+SOHN, Michaela Cintová. Návštěvníci tak dostávají nejen produktovou inspiraci, ale také vzkaz k životnímu stylu – vědomému, harmonickému a s úctou k přírodním elementům.
Pozvání k návštěvě
Zastavte se v Levandulovém údolí u Berouna, nalaďte se na vlnu klidu, krásy a proměny. „Vítejte v nové dimenzi bytí. Startujeme právě teď“ vyzývá společnost HAAS+SOHN.
O společnosti HAAS+SOHN Rukov, s.r.o.
HAAS+SOHN je tradiční český výrobce kamen, který spojuje technickou preciznost, design a respekt k přírodním elementům. Jeho produkty přinášejí inovaci a estetiku pro moderní bydlení, a to s ohledem na udržitelnost a ekologii.
Více info na: https://www.haassohn-rukov.cz/novinky/zivel-ohen-v-levandulovem-udoli
Zdroj: HAAS+SOHN
