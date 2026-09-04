Živnostníci fakturují z AI chatu. Fakturoid jako první v katalogu ChatGPT

Propojení funguje přes takzvaný MCP server (Model Context Protocol). Jde o virtuální most, kterým AI nástroje standardně komunikují s externími aplikacemi. Kromě ChatGPT funguje ale i s Claudem, Cursorem, Gemini CLI nebo OpenAI Codexem.
"Díky MCP dostává uživatel do ruky nástroj, se kterým může pracovat přímo přes svůj AI chat," říká spoluzakladatel Fakturoidu Lukáš Konarovský.
V praxi to funguje jednoduše. Živnostník napíše do chatu "Vystav fakturu pro firmu XY za konzultaci za 5000 Kč, splatnost 14 dní" a AI fakturu vystaví. Stejně jednoduše zjistí, kdo mu dluží, přidá nového klienta nebo si nechá udělat přehled za celý kvartál. Nemusí už otevírat žádnou další aplikaci ani klikat ve formulářích. To za něj nyní obstará umělá inteligence.
Zásadní je přitom to, co vstup do katalogu ChatGPT znamená pro běžného uživatele. Propojení AI nástroje s externí aplikací bývalo záležitostí spíš pro technicky zdatné. Teď Fakturoid v katalogu najde kdokoli jako běžnou aplikaci, přihlásí se ke svému účtu a může hned začít. Bez API klíčů a složitého nastavování.
AI přitom nezvládá jen vystavování faktur. Umí také přečíst přijatou fakturu od dodavatele, vytáhnout z ní klíčové údaje a rovnou je zaevidovat. Uživatel je jen zkontroluje a potvrdí. Pro pokročilejší uživatele jsou k dispozici i nástroje pro automatizaci opakujících se úloh, jako je zpracování přijatých faktur nebo tvorba vlastních přehledů.
O Fakturoidu – Fakturoid je český fakturační SaaS (software provozovaný online), který v roce 2009 spustili zakladatelé Lukáš Konarovský a Jan Korbel. Pomáhá více než 100.000 živnostníkům a malým firmám s fakturací, evidencí nákladů a přehledem o financích. Je jedním z největších fakturačních nástrojů v Česku. Více na fakturoid.cz.
Zdroj: Fakturoid