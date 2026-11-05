Živnostník čeká na úvěr i měsíce. Poptávka zákazníků se mezitím několikrát změní

Autor:
  13:42
Sledovat Metro na Googlu

Praha 5. listopadu 2026 (PROTEXT) - Peníze v malém podnikání málokdy chybí proto, že by je byznys nevydělal. Chybí proto, že přijdou později, než jsou potřeba. Živnostník čeká na úhradu faktury se splatností dva měsíce, e-shop nakupuje zásoby dlouho před sezonou a rostoucí firma platí lidi dřív, než pošle úhradu za projekt. Jaké možnosti dnes máte, když tento rozdíl potřebujete překlenout?

Problém je načasování a cashflow

Zeptejte se kteréhokoli živnostníka, kdy naposledy řešil peníze. Většina popíše moment, kdy měla odejít platba dodavateli dřív, než dorazila platba od odběratele. Řemeslník nakoupí materiál na zakázku a fakturu za práci vystaví až po předání. Provozovatel restaurace zaplatí zásoby v pondělí a tržbu z nich uvidí rozloženou do celého týdne. Majitel e-shopu objednává vánoční zboží v létě.

Tenhle rozestup mezi výdajem a příjmem stojí za většinou situací, kdy podnikatel sáhne po externím financování. Rozhodnutí se proto neřídí jen tím, kolik peněz potřebujete. Řídí se hlavně tím, jak rychle je potřebujete mít a na jak dlouho.

Čtyři tradiční cesty, jak překlenout nedostatek peněz

Nejjednodušším tradičním řešením bývá kontokorent k podnikatelskému účtu. Banka vám povolí čerpat peníze do sjednaného limitu a platíte jen za to, co skutečně využijete. Na krátký výpadek cash flow v řádu dnů nebo týdnů to tak může být přesně tím, co podnikatel potřebuje. Jeho nevýhodou je nižší limit, který se navíc často odvíjí od obratu na účtu. Na větší nákup sezonních zásob proto obvykle nestačí.

Pak je tu klasický provozní úvěr. Ten nabídne vyšší částku a zpravidla i nižší sazbu, ale banka za to chce více informací a času. Počítá s doložením finančních výkazů, delším schvalováním a někdy také se zajištěním. Pro zavedenou firmu s předvídatelným cash flow to může být rozumná cesta. Pro řemeslníka, kterému včera přistála velká zakázka a potřebuje rychle nakoupit materiál, už méně.

Třetí možností je faktoring. Ten funguje tak, že pohledávku prodáte a k penězům se dostanete ještě před splatností faktury. Dává tedy smysl především podnikatelům, kteří vystavují faktury firmám a na jejich úhradu čekají týdny nebo měsíce. Pro restauraci nebo e-shop, kde zákazník platí hned, ale tento způsob problém neřeší. A za rychlejší přístup k penězům je potřeba počítat s určitou cenou.

Čtvrtou cestou je online financování na IČO. Žádost vyřídíte přes internet, poskytovatel může při posouzení využít data o vašem podnikání a rozhodnutí může přijít rychleji než u klasického bankovního úvěru. Cena bývá vyšší, ale právě rychlost a menší administrativní náročnost mohou být důležitější než nejnižší možná sazba. Třeba tehdy, když podnikatel potřebuje překlenout sezonu, nakoupit zásoby nebo pokrýt nečekaný výdaj a nechce kvůli tomu čekat týdny.

Neexistuje přitom jedna správná cesta pro všechny. Smyslem financování není získat co nejvíc peněz, ale získat je v podobě, která odpovídá tomu, co s nimi chcete udělat.

Kde to u živnostníků vázne nejčastěji

Klasická cesta přes banku počítá s tím, že doložíte minulost. Daňové přiznání, účetní výkazy, někdy zajištění nebo ručení. Pro firmu, která funguje deset let se stabilním obratem, je to zvládnutelná administrativa. Pro OSVČ, která podniká druhým rokem nebo má příjmy rozložené nerovnoměrně přes rok, to často bývá nepřekonatelná překážka.

Druhá překážka je čas. Schvalování v řádu týdnů dává smysl u hypotéky. U nákupu zásob před sezonou, u opravy stroje, který zastavil výrobu, nebo u příležitosti, která platí do konce měsíce, je klíčová právě rychlost poskytnutí úvěru. Právě tady se prosadila půjčka pro živnostníky od společností, které celý proces převedly online a zkrátili ho z týdnů na minuty.

Co alternativní poskytovatel půjček dnes opravdu posuzuje

Poskytovatelé nehodnotí podnikání podle výkazů za loňský rok. Hodnotí ho podle dat, která firma vytváří teď. S vaším souhlasem se napojí na pokladní systém, e-shopovou platformu nebo platební bránu a vidí reálné tržby, jejich sezonnost a trend za poslední měsíce. U firmy, která rychle roste, tenhle pohled ukáže výrazně víc než přiznání za rok, který už je dávno pryč.

Odtud plyne i to, proč se dnes běžně nabízí podnikatelský úvěr bez daňového přiznání, bez zástavy a často i bez nahlížení do registru. Poskytovatel vás posuzuje dál, jen se dívá jinam. AI modely vyhodnotí kvalitu tržeb, jejich stabilitu a schopnost firmy splácet z provozu. Rychlé schválení stojí na tom, že hodnocení proběhne za minuty místo za týdny a opře se o aktuální čísla místo o papíry. Poskytovatel stále rozhoduje, komu peníze půjčí, a část žádostí zamítne.

Pro vás z toho plyne praktický důsledek. Než o financování zažádáte, udělejte si pořádek v datech, která poskytovatel uvidí. Napojený pokladní systém a čistá historie plateb udělají pro výsledek víc než přesvědčivý podnikatelský záměr v příloze e-mailu.

Na co se dívat, než půjčku podepíšete

Když už víte, jaký typ financování hledáte, přichází další otázka: podle čeho jednotlivé nabídky porovnat?

První je rychlost, kde je důležité vědět, co se za ní skrývá. Vyřízení „do patnácti minut“ je realistické především tehdy, když celý proces skutečně zvládnete bez dodatečného dokládání dokumentů a vysvětlování toho, co už poskytovatel mohl zjistit z dat o vašem podnikání.

Druhé je ručení. U některých úvěrů není potřeba zastavovat majetek, u jiných se bez něj neobejdete. Zajištění samo o sobě nemusí být problém, ale je dobré vědět, co za něj dostáváte. Pokud podstupujete větší závazek, měla by tomu odpovídat i cena financování.

Třetí, a u provozního financování často zásadní, je možnost předčasného splacení. Podnikatel nemusí mít důvod držet úvěr déle, než je nutné. Jakmile odběratel zaplatí fakturu, může chtít financování jednoduše uzavřít. Vyplatí se proto předem ověřit, jestli za to poskytovatel neúčtuje další poplatek.

Čtvrtá věc je celková cena. Měsíční splátka může vypadat dobře, ale sama o sobě mnoho neřekne. Důležité je vědět, kolik za financování zaplatíte celkem, včetně všech poplatků. Proto má smysl u úvěru pro podnikatele využít kalkulačku a částku si spočítat ještě před podáním žádosti.

A nakonec flexibilita. Podnikání se málokdy vyvíjí přesně podle plánu. Zakázka se může posunout, sezona prodloužit nebo naopak skončit dřív. Proto stojí za to zjistit, co se stane, když budete chtít splácení upravit, úvěr předčasně doplatit nebo naopak potřebovat o něco více času.

Kdy si půjčit dává smysl a kdy raději počkat

Půjčka pro podnikatele funguje dobře ve třech situacích. Když potřebujete překlenout jasně definovaný rozdíl mezi výdajem a příjmem, například nákup zásob před sezonou. Když financujete příležitost s vyčíslitelnou návratností, tedy zakázku, kterou byste jinak odmítli. A když investujete do kapacity, která vám zvedne tržby, typicky do vybavení nebo do lidí.

Nejlépe je to vidět na e-shopech. Zboží na podzimní a vánoční špičku objednávají a platí v létě, tržby z něj ale inkasují až v listopadu a prosinci. Bez externího kapitálu objednají méně, než kolik by prodaly, nebo si zmrazí peníze, které potřebují jinde. Úvěr pro OSVČ i pro menší firmy tady posouvá strop toho, kolik toho stihnou prodat.

Špatně to dopadá, když si firma půjčuje na pokrytí dlouhodobé ztráty. Úvěr neopraví byznys model, který nefunguje, jen odsune okamžik, kdy se to projeví. Pokud vám peníze chybí každý měsíc a důvod neumíte pojmenovat, začněte u marže a struktury nákladů, ne u žádosti o financování.

Praktická pomůcka. Než žádost odešlete, napište si na papír, z čeho konkrétně splátku zaplatíte a kdy. Pokud tu větu nedokážete dokončit, na financování je brzy.

Jak to funguje v praxi

Flowpay je v mezinárodních soutěžích oceňovaný evropský fintech se sídlem v Praze, který se nespoléhá pouze na historické výkazy, ale pracuje i s aktuálními daty z podnikání a pomocí umělé inteligence vyhodnotí žádost v řádu minut. Díky napojení na pokladní systémy a e-commerce platformy získává potřebná data přímo z podnikání, bez zbytečného dokládání dokumentů.

V praxi to znamená žádost podanou online, vyřízení do patnácti minut a financování až do výše 2,5 milionu korun bez ručení majetkem. Předčasné splacení je zdarma, takže když peníze vrátíte dřív, ušetříte. Výši splátky si spočítáte v kalkulačce na webu ještě předtím, než cokoli odešlete.

 

Zdroj: Flowpay

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59946.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Konec Skylinku přináší nové ceny i pravidla. Co musí zákazníci stihnout do konce listopadu?

Česká minisérie Moloch na CANAL+

Satelitní televizní služby v Česku prošly významnou změnou. Nabídka se nově sjednotila pod značkou CANAL+. Co to znamená pro dosavadní zákazníky? Přijdou o některé oblíbené programy, budou muset...

Co podniknout v listopadu v Praze zdarma? Vybrali jsme 7 akcí, kde se neplatí vstupné

Vlaková stanice Zlín-střed je pátou zastávkou legionářského vlaku při jeho...

Listopad v Praze nabídne průvod strašidel, návštěvu legionářského vlaku i pohled do vědeckých laboratoří. Zdarma můžete vyrazit také do Národní galerie, na fotografickou výstavu nebo si procvičit...

MAPA: Klíčovou křižovatku v Praze 4 čeká uzavírka. Kvůli metru D se bude objíždět

Tudy se bude objíždět křižovatka ulic Zálesí a Vídeňská. (Foceno 6. listopadu...

Výstavba nové trasy metra D významně ovlivní provoz na jedné z klíčových křižovatek v Praze. Práce na stanici Nemocnice Krč přinesou výrazné zásahy do dopravy, úpravy jízdních pruhů i provizorní...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Herečka Eva Leinweberová: Buď jste v jednom kole, nebo vám žádné nabídky nepřicházejí

Eva Leinweberová

Diváci ji znají z Comebacku, Účastníků zájezdu či Vratných lahví. Herečka Eva Leinweberová ale přiznává, že některé kultovní hlášky ze svých rolí dlouho vůbec neznala. V rozhovoru vzpomíná na...

Praha se mění v kulisy Dana Browna. Natáčení seriálu od Netflixu omezí hlavně knihomoly

Dan Brown během natáčení

Natáčení seriálu podle Dana Browna uzavře ve středu a ve čtvrtek Mariánské náměstí. Praha se tak stává dějištěm příběhu profesora Langdona, jehož knižní stopy mohou zájemci následovat už nyní. Po...

Medvědí babinec v Brně končí. Po osmi letech dorazil do zoo samec, váží čtvrt tuny

Samec ledního medvěda Mika z německého Karlsruhe obohatil smečku samic v...

Má čtvrt tuny živé váhy, a přitom je na světě teprve dva roky. Brněnská zoo se po dlouhých osmi letech dočkala samce ledního medvěda. Přicestoval z Německa a připojí se k pětici samic, které už v...

6. listopadu 2026  12:12,  aktualizováno  14:11

Jihomoravskou organizaci TOP 09 povede Porwisz, řádný sněm bude v únoru

ilustrační snímek

Novým předsedou jihomoravské krajské organizace TOP 09 se stal Ondřej Porwisz. Nahradil Marka Sovku, který v říjnu oznámil, že stranu opustí a přidá se ke...

6. listopadu 2026  12:11,  aktualizováno  12:11

Hvězda v divadle

ilustrační snímek

Zpříjemněte si podzimní večer a přijďte v sobotu do Jiráskova divadla v České Lípě.

6. listopadu 2026  13:45

Jihlava musí kvůli uzavírce tunelu otevřít staveniště. Projedou jen lehčí auta

Pohled na stavební práce a odstavenou techniku v Jiráskově ulici, která se o...

Během pátku zasypat výkop, silnici provizorně zpevnit, aby se staveništěm dalo v sobotu a v neděli projet. A v pondělí znovu pokračovat v rekonstrukci. Poněkud paradoxní situace nastala v Jiráskově...

6. listopadu 2026  13:42,  aktualizováno  13:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Prostějov versus Prostějov. Při historickém hokejovém derby to bude vřít i v hledišti

Logan Stein v brance Prostějova v zápase s Kopřivnicí.

Souboj, jaký Prostějov nezažil. V hokejovém prostředí dojde v sobotu k nevšední situaci - ve druhé hokejové lize, tedy třetí nejvyšší soutěži, na sebe narazí dva celky z jednoho města. SK Prostějov...

6. listopadu 2026  13:32

Jihočeská cizinecká policie odhalila 11 podvodů s dávkami za skoro tři mil. Kč

ilustrační snímek

Jihočeská cizinecká policie odhalila 11 podvodů s humanitárními dávkami za téměř tři miliony korun. Žadatelé z Ukrajiny podle vyšetřovatelů uváděli nepravdivé...

6. listopadu 2026  11:47,  aktualizováno  11:47

Modelium 2026 vyhrál Vojtěch Jelínek ze SŠ polytechnické Brno

6. listopadu 2026  13:28

VIDEO: Nedůstojné chování k mrtvým zvířatům. Pracovník svozové firmy je házel z terasy

Nechutné a nedůstojné. Pracovník svozové firmy házel s těly mrtvých zvířat

Personál karlovarské veterinární kliniky Elite Vet i přihlížející lidi pobouřilo konání, které předvedl pracovník firmy svážející mrtvá zvířata. Jejich těla házel bez skrupulí z terasy kliniky do...

6. listopadu 2026  13:22

Mezi priority vedení Jihlavy patří obnova náměstí, programové prohlášení chystá

ilustrační snímek

Mezi prioritami nového vedení Jihlavy bude zahájení obnovy centrálního náměstí. Primátor Petr Ryška (ODS), který začíná druhé volební období v čele města,...

6. listopadu 2026  11:40,  aktualizováno  11:40

Na rizikový zápas Zbrojovky s Baníkem dohlédnou stovky policistů

ilustrační snímek

O bezpečnost kolem sobotního fotbalového utkání mezi domácí brněnskou Zbrojovkou a ostravským Baníkem se postará více než 300 policistů a bezmála 80 strážníků....

6. listopadu 2026  11:35,  aktualizováno  11:35

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Dohodnuté koalice s ANO dostávají trhliny. Ve Žďáře kvůli tomu vedení nezvolili

Na čtvrtečním ustavujícím zastupitelstvu ve Žďáře bylo přítomno všech jeho 27...

Již čtvrtý týden se táhne povolební vyjednávání ve Žďáře nad Sázavou. Do nekončící série schůzek nevneslo světlo ani čtvrteční ustavující zasedání zastupitelstva. Poté, co jeho 27 zvolených členů...

6. listopadu 2026  13:12,  aktualizováno  13:12

Lékaři na Karlově pomáhají dětem se vzácnými poruchami. Rodiny narážejí na drahou dietu

Nemocnice na Karlově. (listopad 2026)

Dětský areál Karlov oslavil 125. výročí svého vzniku. V budově, kde dříve býval sirotčinec, sídlí Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu 1. LF UK a VFN. Lékaři zde nejen diagnostikují a...

6. listopadu 2026  13:12,  aktualizováno  13:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.