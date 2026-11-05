Živnostník čeká na úvěr i měsíce. Poptávka zákazníků se mezitím několikrát změní

Problém je načasování a cashflow
Zeptejte se kteréhokoli živnostníka, kdy naposledy řešil peníze. Většina popíše moment, kdy měla odejít platba dodavateli dřív, než dorazila platba od odběratele. Řemeslník nakoupí materiál na zakázku a fakturu za práci vystaví až po předání. Provozovatel restaurace zaplatí zásoby v pondělí a tržbu z nich uvidí rozloženou do celého týdne. Majitel e-shopu objednává vánoční zboží v létě.
Tenhle rozestup mezi výdajem a příjmem stojí za většinou situací, kdy podnikatel sáhne po externím financování. Rozhodnutí se proto neřídí jen tím, kolik peněz potřebujete. Řídí se hlavně tím, jak rychle je potřebujete mít a na jak dlouho.
Čtyři tradiční cesty, jak překlenout nedostatek peněz
Nejjednodušším tradičním řešením bývá kontokorent k podnikatelskému účtu. Banka vám povolí čerpat peníze do sjednaného limitu a platíte jen za to, co skutečně využijete. Na krátký výpadek cash flow v řádu dnů nebo týdnů to tak může být přesně tím, co podnikatel potřebuje. Jeho nevýhodou je nižší limit, který se navíc často odvíjí od obratu na účtu. Na větší nákup sezonních zásob proto obvykle nestačí.
Pak je tu klasický provozní úvěr. Ten nabídne vyšší částku a zpravidla i nižší sazbu, ale banka za to chce více informací a času. Počítá s doložením finančních výkazů, delším schvalováním a někdy také se zajištěním. Pro zavedenou firmu s předvídatelným cash flow to může být rozumná cesta. Pro řemeslníka, kterému včera přistála velká zakázka a potřebuje rychle nakoupit materiál, už méně.
Třetí možností je faktoring. Ten funguje tak, že pohledávku prodáte a k penězům se dostanete ještě před splatností faktury. Dává tedy smysl především podnikatelům, kteří vystavují faktury firmám a na jejich úhradu čekají týdny nebo měsíce. Pro restauraci nebo e-shop, kde zákazník platí hned, ale tento způsob problém neřeší. A za rychlejší přístup k penězům je potřeba počítat s určitou cenou.
Čtvrtou cestou je online financování na IČO. Žádost vyřídíte přes internet, poskytovatel může při posouzení využít data o vašem podnikání a rozhodnutí může přijít rychleji než u klasického bankovního úvěru. Cena bývá vyšší, ale právě rychlost a menší administrativní náročnost mohou být důležitější než nejnižší možná sazba. Třeba tehdy, když podnikatel potřebuje překlenout sezonu, nakoupit zásoby nebo pokrýt nečekaný výdaj a nechce kvůli tomu čekat týdny.
Neexistuje přitom jedna správná cesta pro všechny. Smyslem financování není získat co nejvíc peněz, ale získat je v podobě, která odpovídá tomu, co s nimi chcete udělat.
Kde to u živnostníků vázne nejčastěji
Klasická cesta přes banku počítá s tím, že doložíte minulost. Daňové přiznání, účetní výkazy, někdy zajištění nebo ručení. Pro firmu, která funguje deset let se stabilním obratem, je to zvládnutelná administrativa. Pro OSVČ, která podniká druhým rokem nebo má příjmy rozložené nerovnoměrně přes rok, to často bývá nepřekonatelná překážka.
Druhá překážka je čas. Schvalování v řádu týdnů dává smysl u hypotéky. U nákupu zásob před sezonou, u opravy stroje, který zastavil výrobu, nebo u příležitosti, která platí do konce měsíce, je klíčová právě rychlost poskytnutí úvěru. Právě tady se prosadila půjčka pro živnostníky od společností, které celý proces převedly online a zkrátili ho z týdnů na minuty.
Co alternativní poskytovatel půjček dnes opravdu posuzuje
Poskytovatelé nehodnotí podnikání podle výkazů za loňský rok. Hodnotí ho podle dat, která firma vytváří teď. S vaším souhlasem se napojí na pokladní systém, e-shopovou platformu nebo platební bránu a vidí reálné tržby, jejich sezonnost a trend za poslední měsíce. U firmy, která rychle roste, tenhle pohled ukáže výrazně víc než přiznání za rok, který už je dávno pryč.
Odtud plyne i to, proč se dnes běžně nabízí podnikatelský úvěr bez daňového přiznání, bez zástavy a často i bez nahlížení do registru. Poskytovatel vás posuzuje dál, jen se dívá jinam. AI modely vyhodnotí kvalitu tržeb, jejich stabilitu a schopnost firmy splácet z provozu. Rychlé schválení stojí na tom, že hodnocení proběhne za minuty místo za týdny a opře se o aktuální čísla místo o papíry. Poskytovatel stále rozhoduje, komu peníze půjčí, a část žádostí zamítne.
Pro vás z toho plyne praktický důsledek. Než o financování zažádáte, udělejte si pořádek v datech, která poskytovatel uvidí. Napojený pokladní systém a čistá historie plateb udělají pro výsledek víc než přesvědčivý podnikatelský záměr v příloze e-mailu.
Na co se dívat, než půjčku podepíšete
Když už víte, jaký typ financování hledáte, přichází další otázka: podle čeho jednotlivé nabídky porovnat?
První je rychlost, kde je důležité vědět, co se za ní skrývá. Vyřízení „do patnácti minut“ je realistické především tehdy, když celý proces skutečně zvládnete bez dodatečného dokládání dokumentů a vysvětlování toho, co už poskytovatel mohl zjistit z dat o vašem podnikání.
Druhé je ručení. U některých úvěrů není potřeba zastavovat majetek, u jiných se bez něj neobejdete. Zajištění samo o sobě nemusí být problém, ale je dobré vědět, co za něj dostáváte. Pokud podstupujete větší závazek, měla by tomu odpovídat i cena financování.
Třetí, a u provozního financování často zásadní, je možnost předčasného splacení. Podnikatel nemusí mít důvod držet úvěr déle, než je nutné. Jakmile odběratel zaplatí fakturu, může chtít financování jednoduše uzavřít. Vyplatí se proto předem ověřit, jestli za to poskytovatel neúčtuje další poplatek.
Čtvrtá věc je celková cena. Měsíční splátka může vypadat dobře, ale sama o sobě mnoho neřekne. Důležité je vědět, kolik za financování zaplatíte celkem, včetně všech poplatků. Proto má smysl u úvěru pro podnikatele využít kalkulačku a částku si spočítat ještě před podáním žádosti.
A nakonec flexibilita. Podnikání se málokdy vyvíjí přesně podle plánu. Zakázka se může posunout, sezona prodloužit nebo naopak skončit dřív. Proto stojí za to zjistit, co se stane, když budete chtít splácení upravit, úvěr předčasně doplatit nebo naopak potřebovat o něco více času.
Kdy si půjčit dává smysl a kdy raději počkat
Půjčka pro podnikatele funguje dobře ve třech situacích. Když potřebujete překlenout jasně definovaný rozdíl mezi výdajem a příjmem, například nákup zásob před sezonou. Když financujete příležitost s vyčíslitelnou návratností, tedy zakázku, kterou byste jinak odmítli. A když investujete do kapacity, která vám zvedne tržby, typicky do vybavení nebo do lidí.
Nejlépe je to vidět na e-shopech. Zboží na podzimní a vánoční špičku objednávají a platí v létě, tržby z něj ale inkasují až v listopadu a prosinci. Bez externího kapitálu objednají méně, než kolik by prodaly, nebo si zmrazí peníze, které potřebují jinde. Úvěr pro OSVČ i pro menší firmy tady posouvá strop toho, kolik toho stihnou prodat.
Špatně to dopadá, když si firma půjčuje na pokrytí dlouhodobé ztráty. Úvěr neopraví byznys model, který nefunguje, jen odsune okamžik, kdy se to projeví. Pokud vám peníze chybí každý měsíc a důvod neumíte pojmenovat, začněte u marže a struktury nákladů, ne u žádosti o financování.
Praktická pomůcka. Než žádost odešlete, napište si na papír, z čeho konkrétně splátku zaplatíte a kdy. Pokud tu větu nedokážete dokončit, na financování je brzy.
Jak to funguje v praxi
Flowpay je v mezinárodních soutěžích oceňovaný evropský fintech se sídlem v Praze, který se nespoléhá pouze na historické výkazy, ale pracuje i s aktuálními daty z podnikání a pomocí umělé inteligence vyhodnotí žádost v řádu minut. Díky napojení na pokladní systémy a e-commerce platformy získává potřebná data přímo z podnikání, bez zbytečného dokládání dokumentů.
V praxi to znamená žádost podanou online, vyřízení do patnácti minut a financování až do výše 2,5 milionu korun bez ručení majetkem. Předčasné splacení je zdarma, takže když peníze vrátíte dřív, ušetříte. Výši splátky si spočítáte v kalkulačce na webu ještě předtím, než cokoli odešlete.
Zdroj: Flowpay
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59946.