Život inspirovaný AI: Navštivte expozici Inspirativní prostředí od TCL na veletrhu IFA 2026

Inspirativní prostředí, který se objevuje u úhlopříček od malých po velké, představí úplný vizuální ekosystém společnosti TCL – v čele s jejími vlajkovými modely displejů SQD-Mini LED, mobilními zařízeními NXTPAPER a nejnovějšími chytrými brýlemi RayNeo. Společně odrážejí stále plynulejší způsoby, jakými diváci konzumují filmy, streamovaný obsah (sledovaný přes internet) a hry napříč různými obrazovkami. Téma bude dále rozvíjeno v rámci specializovaného panelu věnovaného vlajkové technologii displejů, který se uskuteční 3. září jako součást akce TCL IFA 2026 Objevování inovací. Bude se zabývat tím, jak měnící se zvyky diváků a tvorba obsahu a inovace v oblasti displejů utvářejí budoucnost vizuálních zážitků.
Kromě obrazovek přinášejí nové klimatizace a pračky umělou inteligenci ještě hlouběji do domácnosti a vnášejí do každodenní běžné činnosti větší inteligenci a efektivitu.
Vylepšená řada TCL NXTHOME™, která má svou světovou premiéru na veletrhu IFA 2026, oživuje prostřednictvím pohlcující cesty napříč celou domácností koncept „Sezónní odezva". Jde o inspiraci střídáním ročních období. S původem v heslu TCL Inspirujte se přírodní estetikou prostupují měnící se barvy, nálady a na míru vytvořené charakteristické vzory chytré displeje, domácí spotřebiče, interiéry a nábytek, čímž vytvářejí přirozenější projevy technologie, které se hladce začleňují do každodenního života.
Výstava rovněž zdůrazní dlouhodobý závazek společnosti TCL vůči světovému sportu, který spojuje lidi prostřednictvím společné vášně pro sport. Vzhledem k tomu, že se během týdne veletrhu IFA v Berlíně koná Mistrovství světa žen v basketbalu FIBA 2026, mohou se návštěvníci těšit na živou oslavu tohoto sportu na stánku společnosti TCL – včetně speciální fanouškovské zóny a interaktivních basketbalových zážitků v sekci Inspirativní prostředí.
Stánek TCL na veletrhu IFA 2026
- Datum: 4.–8. září 2026
- Místo: hala 21A, Messe Berlin, Německo
Podrobnosti o akci: TCL IFA 2026: Objevování inovací
- Datum a čas: 3. září 2026, 14:00 středoevropského letního času (registrace od 13:30)
- Místo konání: hala 21A, Messe Berlin, Německo,
O společnosti TCL
Společnost TCL Electronics se specializuje na výzkum, vývoj a výrobu spotřební elektroniky, včetně televizorů, mobilních zařízení, audiozařízení, produktů pro chytrou domácnost a domácích spotřebičů. Naše produktová řada kombinuje promyšlený design a inovativní technologie, které podněcují k dokonalosti, a nabízí nezbytné funkce i smysluplné zážitky. Jako jedna z největších světových značek spotřební elektroniky pomáhá TCL díky svému vertikálně integrovanému dodavatelskému řetězci a nejmodernější továrně na výrobu displejů přinášet inovace pro všechny. Další informace najdete na: https://www.tcl.com. TCL je registrovaná ochranná známka společnosti TCL Corporation. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.
[1] Pojem „ultravelký" označuje televizory o úhlopříčce 85 palců a více
Zdroj: TCL