Letos uplyne 80 let od vítězství ve Válce čínského lidu proti japonské agresi a ve druhé světové válce. Na připomínku historie pozvalo Mezinárodní komunikační centrum rozhlasu a televize provincie Guizhou Gavina Andrewa Cooleyho, potomka amerického veterána z druhé světové války, aby cestoval do Huangpingu v Guizhou. Gavin se setkává s Han Yu, místní pilotkou, od které se dozvídá o významu letiště Jiuzhou. Sdílí také příběh svého pradědečka z období druhé světové války.
Jak cesta pokračuje, Gavin zjišťuje, že generál Claire Lee Chennault, velitel „Létajících tygrů“, zde se svým týmem působil na podporu čínského odporu. Dojat jejich příběhy pokládá před Chennaultovu sochu květiny.
Oba se vydávají k „Silnici 24 serpentin“ v okrese Qinglong, kde na vlastní kůži zažívají, jak náročná byla válečná doprava. Po cestě se dozvídají o příběhu „Dobrovolníků z Nanyangu“ — zámořských Číňanů, kteří se vrátili z jihovýchodní Asie, aby podpořili odpor proti agresi. Následně přicházejí k mostu Panjiang, klíčovému mostu během války. Jejich putování končí na mostě přes řeku Baling, kde jsou svědky proměny mostů v Guizhou a poznávají, jak se dnes v této provincii propojila doprava s turismem.
Po 80 letech bylo letiště Jiuzhou proměněno ve výcvikovou základnu a patří mezi málo letišť všeobecného letectví kategorie A1/A2 v prefektuře Qiandongnan. „Silnice 24 serpentin“ v Qinglongu se stala národní scenérií úrovně 4A a hostí sportovní akce, jako jsou horské běhy a ohňové festivaly. V celé provincii proměnilo více než 30.000 mostů Guizhou v „náhorní plošinu dálnic“. Od adrenalinových sportů přes vzdělávací programy až po vyhlídkové trasy - mostní inženýrské skvosty výrazně podporují místní turistiku a posouvají vysoce kvalitní rozvoj provincie Guizhou.
Na konci své cesty Gavin s úžasem říká: „Guizhou je skutečně magické - slovy nepopsatelné, představivost přesahující.“
Zdroj: UP Guizhou
PROTEXT