Zkažené maso, padělky, nezdaněný tabák. Poctivé firmy tratí, černý trh vydělává

- Závadných potravin, nebezpečných padělků a nezdaněných cigaret se v Česku na tržnicích prodá ročně za více než 28 miliard korun. Část zákazníků se totiž řídí hlavně nízkou cenou a chce věřit, že kupuje kvalitu levně.
- Ve skutečnosti tím podle právní kanceláře Shubik & Partners akorát podporují černý trh, který neodvádí daně, nedodržuje hygienické ani bezpečnostní normy a za zboží neodpovídá.
- Poctivé firmy se pak stávají nekonkurenceschopnými. Stát tak na daních ročně přichází o 13,7 miliardy korun.
- Jen kontrolami a zabavováním zboží nejde nad černým trhem zvítězit. Podle odborníků musí stát pravidla buďto nekompromisně vymáhat, anebo snížit zátěž norem a nařízení všem, aby byly podmínky trhu rovné.
Nedávný zásah Státní veterinární správy v pražské Sapě, při němž bylo odhaleno více než 300 kilogramů masa a ryb neznámého původu, ukazuje jen malou část mnohem většího problému: masivní prodej nebezpečného zboží bez dohledatelného původu nebo přímo padělků. Celková škoda způsobená prodejem padělaného zboží dosahuje v ČR nejméně 28 miliard korun ročně. Stát tak na daních ročně přichází o 13,7 miliardy korun. Vyplývá to z analýzy právní kanceláře Shubik & Partners, která se zaměřuje na ochranu práv duševního vlastnictví a dlouhodobě monitoruje prodej padělků v České republice.
„Kontroly na tržnicích, zvláště na těch asijských, opakovaně odhalují pochybení, od prodeje neoznačených potravin bez českých etiket až po skladování masa a mořských plodů v naprosto nevhodných podmínkách. Tyto tržnice nesmí být zónou bez pravidel,“ říká Dana Večeřová, prezidentka Potravinářské komory ČR.
Lze jen těžko odhadovat, kolik závadných potravin se prodá bez povšimnutí dozorových orgánů. „Není to absolutně v jejich silách, protože jde o systémový problém. U padělků je to ještě viditelnější: jeden den proběhne zátah a druhý den je tržnice znovu plná padělaného zboží a vysoké tržby jedou dále. To není problém několika stánkařů, ale systému umožňujícího obcházení zákona. Sebečetnější razie nepomáhají,“ říká Markéta Shubik z právní kanceláře Shubik & Partners.
Prodej panenek plných ftalátů umožňuje tolerování šedé ekonomiky
Stát momentálně boj s nelegálním dovozem, padělky a prodejem závadného zboží prohrává. Problém se týká nejen potravin a textilu, ale veškerého spotřebního zboží: kabelek, hraček, kosmetiky, potravin, léků, náplní do elektronických cigaret, klasických cigaret, alkoholu, náhradních dílů či dalšího zboží denní spotřeby.
„Spotřebitelé samozřejmě nechtějí závadné zboží. Ale praxe ukazuje, že kvůli ušetřené padesátikoruně část lidí bez problému koupí dítěti panenku plnou ftalátů, jejíž původ není možné dohledat a která nesplňuje základní bezpečnostní normy. Možná se i domnívají, že je stát nějak ochrání, je to ale pouhá iluze, protože stát nemá kapacity bojovat s nyní již tak rozvinutým problémem nabídky padělků. Cena vítězí nad zdravým rozumem,“ shrnuje chování spotřebitelů Markéta Shubik.
Stát nemůže spotřebitele ochránit, protože přísná hygienická pravidla nedokáže plošně vymáhat. Nízké ceny černý trh dosáhne právě jejich obcházením. „České potravinářské firmy dnes plní přísné hygienické, veterinární, kvalitativní i administrativní požadavky. Pokud ale vedle nich na trhu funguje dovoz a prodej zboží, u něhož není srovnatelně kontrolován původ, složení ani podmínky výroby, vzniká zásadně nerovné prostředí. To poctivé výrobce oslabuje, protože nedokážou konkurovat cenou, což spotřebitele vystavuje riziku,“ dodává Dana Večeřová, prezidentka Potravinářské komory ČR.
Kontrolami a zabavováním zboží nelze nad černým trhem zvítězit
Stát bojuje s šedou ekonomikou neúčinně zejména kontrolami a zabavováním zboží. To ale podle advokátní kanceláře Shubik & Partners samo o sobě nikdy nemůže stačit, protože prodej nelegálního zboží je extrémně výnosný a kontrolní aparát státu je velmi omezený.
„Poctivě podnikající firmy platí daně, zaměstnávají lidi, investují do hygieny, bezpečnosti, certifikací, označování výrobků a kontroly kvality. Subjekty mimo legální trh tyto náklady nenesou, a proto mohou prodávat levněji a s obrovskou marží. Jeden kontejner se dnes zabaví a dalších deset čeká v záloze,“ shrnuje Markéta Shubik.
Dvojí metr je nejvíce do očí bijící v případě dovozu a prodeje potravin: „Není možné mluvit o podpoře českých potravinářů a zároveň tolerovat, že na trh vstupuje zboží, které nemusí nést stejné náklady na bezpečnost, kvalitu, dohledatelnost a kontrolu,“ říká prezidentka Potravinářské komory Dana Večeřová.
Stát nevybere na daních každoročně 13,7 miliardy korun, jen na cigaretách 5 miliard
Ztráty státu kvůli nelegálním prodejům jsou nejvíce patrné u tabákových výrobků. Podle studie KPMG z roku 2024 představovaly nelegální cigarety v České republice přibližně 8,1 procenta trhu, tedy zhruba každá dvanáctá cigareta. Český stát kvůli tomu přišel na daních o více než pět miliard korun.
„U cigaret přesně vidíme, jak obrovské škody nelegální trh způsobuje. U padělků hraček, drogerie, potravin nebo léků se škody počítají hůř, ale princip je stejný: kdo neplatí daně, nedodržuje normy a nenese odpovědnost za bezpečnost výrobků, získává výhodu proti těm, kteří podnikají legálně. Málokdo domyslí, že podporováním a nakupováním nezákonného zboží ohrožujeme poctivé české firmy, které zde zaměstnávají lidi a platí odvody do systému, ze kterého český stát funguje,“ varuje Markéta Shubik.
Řešením není více razií, ale odpovědnost provozovatelů tržnic
Samotné kontroly a zabavování zboží černý trh nezastaví. Stát musí na jedné straně snížit zbytečnou zátěž poctivým firmám a na druhé straně zpřísnit odpovědnost těch, kteří z nelegálního prodeje dlouhodobě profitují, tak aby prodej nezákonného zboží byl nevýhodný nejen pro prodejce, ale aby i celý distribuční kanál vnímal nevýhodnost nekalosoutěžního jednání.
Nová legislativa by se proto měla zaměřit na dohledání skutečných provozovatelů, finančních toků a osob, které stojí za opakovaným prodejem padělků a zdravotně závadného zboží. Bez odpovědnosti poskytovatelů prostor pro prodej nezákonného zboží, zejména provozovatelů tržnic, se bude stejný model opakovat dál: zboží se zabaví, stánek se přepíše na jiné jméno a druhý den se prodává znovu.
„Řešením nejsou nekonečné razie, ale jasná odpovědnost provozovatelů tržnic, povinné ověřování nájemců, dohledatelné bankovní účty a citelné sankce. Dokud bude možné po zásahu jen přepsat stánek na jiné jméno a druhý den pokračovat v prodeji, stát nemůže tento boj vyhrát,“ říká Markéta Shubik z právní kanceláře Shubik & Partners.
Stejný princip rovných pravidel zdůrazňuje také Potravinářská komora ČR. „Další regulace poctivých firem není cesta. Stát musí odstranit zbytečnou byrokracii, nepřidávat českým výrobcům povinnosti nad rámec evropských pravidel a zároveň důsledně hlídat, aby dovážené potraviny a suroviny splňovaly stejné veterinární, kvalitativní a bezpečnostní standardy jako domácí produkce,“ uzavírá Dana Večeřová, prezidentka Potravinářské komory ČR.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=bk_O72nRQ4M
Zdroj: https://www.shubikpartners.cz