Zkažené maso, padělky, nezdaněný tabák. Poctivé firmy tratí, černý trh vydělává

Autor:
  16:59
Sledovat Metro na Googlu
Praha 1. června 2026 (PROTEXT) - 

  • Závadných potravin, nebezpečných padělků a nezdaněných cigaret se v Česku na tržnicích prodá ročně za více než 28 miliard korun. Část zákazníků se totiž řídí hlavně nízkou cenou a chce věřit, že kupuje kvalitu levně.
  • Ve skutečnosti tím podle právní kanceláře Shubik & Partners akorát podporují černý trh, který neodvádí daně, nedodržuje hygienické ani bezpečnostní normy a za zboží neodpovídá.
  • Poctivé firmy se pak stávají nekonkurenceschopnými. Stát tak na daních ročně přichází o 13,7 miliardy korun.
  • Jen kontrolami a zabavováním zboží nejde nad černým trhem zvítězit. Podle odborníků musí stát pravidla buďto nekompromisně vymáhat, anebo snížit zátěž norem a nařízení všem, aby byly podmínky trhu rovné.

Nedávný zásah Státní veterinární správy v pražské Sapě, při němž bylo odhaleno více než 300 kilogramů masa a ryb neznámého původu, ukazuje jen malou část mnohem většího problému: masivní prodej nebezpečného zboží bez dohledatelného původu nebo přímo padělků. Celková škoda způsobená prodejem padělaného zboží dosahuje v ČR nejméně 28 miliard korun ročně. Stát tak na daních ročně přichází o 13,7 miliardy korun. Vyplývá to z analýzy právní kanceláře Shubik & Partners, která se zaměřuje na ochranu práv duševního vlastnictví a dlouhodobě monitoruje prodej padělků v České republice.

„Kontroly na tržnicích, zvláště na těch asijských, opakovaně odhalují pochybení, od prodeje neoznačených potravin bez českých etiket až po skladování masa a mořských plodů v naprosto nevhodných podmínkách. Tyto tržnice nesmí být zónou bez pravidel,“ říká Dana Večeřová, prezidentka Potravinářské komory ČR. 

Lze jen těžko odhadovat, kolik závadných potravin se prodá bez povšimnutí dozorových orgánů. „Není to absolutně v jejich silách, protože jde o systémový problém. U padělků je to ještě viditelnější: jeden den proběhne zátah a druhý den je tržnice znovu plná padělaného zboží a vysoké tržby jedou dále. To není problém několika stánkařů, ale systému umožňujícího obcházení zákona. Sebečetnější razie nepomáhají,“ říká Markéta Shubik z právní kanceláře Shubik & Partners. 

Prodej panenek plných ftalátů umožňuje tolerování šedé ekonomiky

Stát momentálně boj s nelegálním dovozem, padělky a prodejem závadného zboží prohrává. Problém se týká nejen potravin a textilu, ale veškerého spotřebního zboží: kabelek, hraček, kosmetiky, potravin, léků, náplní do elektronických cigaret, klasických cigaret, alkoholu, náhradních dílů či dalšího zboží denní spotřeby. 

„Spotřebitelé samozřejmě nechtějí závadné zboží. Ale praxe ukazuje, že kvůli ušetřené padesátikoruně část lidí bez problému koupí dítěti panenku plnou ftalátů, jejíž původ není možné dohledat a která nesplňuje základní bezpečnostní normy. Možná se i domnívají, že je stát nějak ochrání, je to ale pouhá iluze, protože stát nemá kapacity bojovat s nyní již tak rozvinutým problémem nabídky padělků. Cena vítězí nad zdravým rozumem,“ shrnuje chování spotřebitelů Markéta Shubik. 

Stát nemůže spotřebitele ochránit, protože přísná hygienická pravidla nedokáže plošně vymáhat. Nízké ceny černý trh dosáhne právě jejich obcházením. „České potravinářské firmy dnes plní přísné hygienické, veterinární, kvalitativní i administrativní požadavky. Pokud ale vedle nich na trhu funguje dovoz a prodej zboží, u něhož není srovnatelně kontrolován původ, složení ani podmínky výroby, vzniká zásadně nerovné prostředí. To poctivé výrobce oslabuje, protože nedokážou konkurovat cenou, což spotřebitele vystavuje riziku,“ dodává Dana Večeřová, prezidentka Potravinářské komory ČR. 

Kontrolami a zabavováním zboží nelze nad černým trhem zvítězit 

Stát bojuje s šedou ekonomikou neúčinně zejména kontrolami a zabavováním zboží. To ale podle advokátní kanceláře Shubik & Partners samo o sobě nikdy nemůže stačit, protože prodej nelegálního zboží je extrémně výnosný a kontrolní aparát státu je velmi omezený.

„Poctivě podnikající firmy platí daně, zaměstnávají lidi, investují do hygieny, bezpečnosti, certifikací, označování výrobků a kontroly kvality. Subjekty mimo legální trh tyto náklady nenesou, a proto mohou prodávat levněji a s obrovskou marží. Jeden kontejner se dnes zabaví a dalších deset čeká v záloze,“ shrnuje Markéta Shubik. 

Dvojí metr je nejvíce do očí bijící v případě dovozu a prodeje potravin: „Není možné mluvit o podpoře českých potravinářů a zároveň tolerovat, že na trh vstupuje zboží, které nemusí nést stejné náklady na bezpečnost, kvalitu, dohledatelnost a kontrolu,“ říká prezidentka Potravinářské komory Dana Večeřová. 

Stát nevybere na daních každoročně 13,7 miliardy korun, jen na cigaretách 5 miliard

Ztráty státu kvůli nelegálním prodejům jsou nejvíce patrné u tabákových výrobků. Podle studie KPMG z roku 2024 představovaly nelegální cigarety v České republice přibližně 8,1 procenta trhu, tedy zhruba každá dvanáctá cigareta. Český stát kvůli tomu přišel na daních o více než pět miliard korun. 

„U cigaret přesně vidíme, jak obrovské škody nelegální trh způsobuje. U padělků hraček, drogerie, potravin nebo léků se škody počítají hůř, ale princip je stejný: kdo neplatí daně, nedodržuje normy a nenese odpovědnost za bezpečnost výrobků, získává výhodu proti těm, kteří podnikají legálně. Málokdo domyslí, že podporováním a nakupováním nezákonného zboží ohrožujeme poctivé české firmy, které zde zaměstnávají lidi a platí odvody do systému, ze kterého český stát funguje,“ varuje Markéta Shubik. 

Řešením není více razií, ale odpovědnost provozovatelů tržnic 

Samotné kontroly a zabavování zboží černý trh nezastaví. Stát musí na jedné straně snížit zbytečnou zátěž poctivým firmám a na druhé straně zpřísnit odpovědnost těch, kteří z nelegálního prodeje dlouhodobě profitují, tak aby prodej nezákonného zboží byl nevýhodný nejen pro prodejce, ale aby i celý distribuční kanál vnímal nevýhodnost nekalosoutěžního jednání. 

Nová legislativa by se proto měla zaměřit na dohledání skutečných provozovatelů, finančních toků a osob, které stojí za opakovaným prodejem padělků a zdravotně závadného zboží. Bez odpovědnosti poskytovatelů prostor pro prodej nezákonného zboží, zejména provozovatelů tržnic, se bude stejný model opakovat dál: zboží se zabaví, stánek se přepíše na jiné jméno a druhý den se prodává znovu. 

„Řešením nejsou nekonečné razie, ale jasná odpovědnost provozovatelů tržnic, povinné ověřování nájemců, dohledatelné bankovní účty a citelné sankce. Dokud bude možné po zásahu jen přepsat stánek na jiné jméno a druhý den pokračovat v prodeji, stát nemůže tento boj vyhrát,“ říká Markéta Shubik z právní kanceláře Shubik & Partners. 

Stejný princip rovných pravidel zdůrazňuje také Potravinářská komora ČR. „Další regulace poctivých firem není cesta. Stát musí odstranit zbytečnou byrokracii, nepřidávat českým výrobcům povinnosti nad rámec evropských pravidel a zároveň důsledně hlídat, aby dovážené potraviny a suroviny splňovaly stejné veterinární, kvalitativní a bezpečnostní standardy jako domácí produkce,“ uzavírá Dana Večeřová, prezidentka Potravinářské komory ČR.

 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=bk_O72nRQ4M

Zdroj: https://www.shubikpartners.cz

 

 

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Znáte rybí hybridy? Kříženci cejna, kapra a karase v českých vodách stále překvapují

Pstruh tygrovaný je kombinací pstruha potočního a sivena amerického.

Každý rybář zná ten pocit. Splávek se potopí, prut se ohne, ryba bojuje jako kapr, ale když se konečně objeví u břehu, něco nesedí. Tělo připomíná cejna, šupiny jsou větší, tlamka je postavená jinak...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Podívejte se do hampejzu, který měl 65 kamrlíků. Kdo se v holešovickém nevěstinci usadí příště?

Hampejz v Holešovické tržnici. Měl šedesátku kamrlíků, šéfova kancelář byla...

„Jen v nakupování a souložení zůstala ještě nějaká šťáva,“ tak zní jeden z citátů na zdi Haly 18 v Holešovické tržnici v Praze. Nyní se hledá někdo, kdo ho přemaluje. Sexuální služby zde skončily v...

Centrum Prahy se o víkendu promění v obří pódium. Zdarma zahraje i Aneta Langerová

Festival Praha žije hudbou

Centrum Prahy se na konci května opět promění v jedno velké pódium. Festival pouličního umění Praha žije hudbou přinese zdarma téměř 200 koncertů a vystoupení, která obsadí ulice, náměstí i náplavky....

Situace na interně Nemocnice Znojmo je klidná, ředitel plánuje další projekty

ilustrační snímek

Situaci na interním oddělení znojemské nemocnice se podařilo uklidnit, všichni lékaři své výpovědi stáhli. ČTK to dnes řekli pověřený ředitel nemocnice Petr...

1. června 2026  16:08,  aktualizováno  16:08

Turistická stezka podél Svatojánských proudů je kvůli nestabilitě skály uzavřena

Z ostrohu na levém břehu Vltavy pod Třebenicemi se naskýtá bezpočet možností k...

Jednu z legendárních turistických tras v České republice museli uzavřít, kvůli padající skále. Část cesty již zasypalo kamení. Stezka vede podél Vltavy u Svatojánských proudů, podél osady Ztracenky...

1. června 2026  17:32,  aktualizováno  17:32

InterSucho: Česko zažilo druhý vrchol letošního sucha, nyní pomalu ustupuje

ilustrační snímek

Česko zažilo letos již druhý vrchol půdního sucha, kdy dva nejhorší stupně zasahovaly v sobotu zhruba polovinu území a alespoň nějaký stupeň sucha se...

1. června 2026  15:53,  aktualizováno  15:53

Policie v Brně evakuovala školu a zastavila dopravu, předmět zneškodnil pyrotechnik

Policisté uzavřeli Mendlovo náměstí kvůli podezřelému předmětu

Policisté řešili komplikovanou situaci na Mendlově náměstí Brně. Kvůli nahlášení podezřelého předmětu zastavili v okolí dopravu a evakuovali budovu zdejšího gymnázia. Přivolaný pyrotechnik zneškodnil...

1. června 2026  15:22,  aktualizováno  17:18

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Přerov chce vyhláškou omezit užívání kratomu a THC u škol a sportovišť

ilustrační snímek

Přerov chce omezit užívání kratomu, derivátů HHC a dalších psychomodulačních či psychoaktivních látek v okolí škol, dětských hřišť a sportovišť. Týká se to i...

1. června 2026  15:31,  aktualizováno  15:31

Přerov chce vyhláškou omezit užívání kratomu a THC u škol a sportovišť

ilustrační snímek

Přerov chce omezit užívání kratomu, derivátů HHC a dalších psychomodulačních či psychoaktivních látek v okolí škol, dětských hřišť a sportovišť. Týká se to i...

1. června 2026  15:31,  aktualizováno  15:31

Do protestu proti přesunu protidrogové agendy se zapojili i v Ostravě či Brně

Do protestu proti pĹ™esunu protidrogovĂ© agendy se zapojili i v OstravÄ› ÄŤi BrnÄ›

Obecně prospěšná společnost Renarkon, která v Moravskoslezském kraji poskytuje širokou škálu služeb lidem se závislostmi, se dnes symbolicky připojila k...

1. června 2026  15:25,  aktualizováno  15:25

Zkažené maso, padělky, nezdaněný tabák. Poctivé firmy tratí, černý trh vydělává

1. června 2026  16:59

Rychlá změna v čele OKD. Generální ředitel Sikora byl odvolán, nahradil ho Džanaj

Nový generální ředitel OKD Martin Džanaj. (1. června 2026)

Čtyři roky vydržel v čele společnosti OKD Roman Sikora, poslední šéf firmy z její těžební éry. Předsedou představenstva se stal v dubnu 2022, o rok později přidal i pozici generálního ředitele....

1. června 2026  13:32,  aktualizováno  16:56

Dlouhý a nepraktický název mizí. Z kulturního centra budou Liďáky

Liberecká zoo převzala 120 let starý objekt v roce 2011. Od té doby zde...

Hudební a kulturní centrum Lidové sady přijme označení Liďáky, pod nímž ho zná většina Liberečanů. Oficiální název je pro běžnou komunikaci dlouhý a nepraktický, zdůvodňuje krok Zoologická zahrada...

1. června 2026  16:52,  aktualizováno  16:52

Začíná Prague Open Air. Přiveze legendární Kosheen, celtic punk i české hudební hvězdy

Zahajovací večer karlovarského festivalu zakončil koncert kapely Kosheen (28....

Festivalová sezona pod širým nebem právě začala. Jednou z tradičních hudebních akcí, která se bude od června až do září konat na několika místech v hlavním městě, je Prague Open Air. Na pódiích se...

1. června 2026  16:45

Za pádem rogala, v němž zemřeli dva lidé, stála nezkušenost pilota

Policie, záchranáři a hasiči zasahovali u místa pádu rogala v Nymburku. (21....

Příčinou pádu rogala, při kterém v Nymburce v říjnu 2023 zemřeli dva lidé, byla nezvládnutá pilotáž. Vyšetřovatelé nezjistili technickou závadu, vliv na nehodu podle nich neměly ani povětrnostní...

1. června 2026  16:32,  aktualizováno  16:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.