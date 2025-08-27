ZKONG sází na bezpečnost a flexibilitu elektronických cenovek, velké řetězce jejich nasazení rychle rozšiřují

Chang-čou (Čína) 27. srpna 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Podle společnosti Technavio se globální trh s elektronickými cenovkami (ESL) v letech 2024 až 2028 rozroste o 1,64 miliardy USD, a to s průměrnou roční mírou růstu (CAGR) téměř 15,69 %. K tomuto trendu přispívá skutečnost, že přední maloobchodní řetězce jako Carrefour, Aldi a Kroger stále častěji zavádějí elektronické cenovky jako klíčový prvek svých chytrých maloobchodních strategií.

S rostoucím zaváděním elektronických cenovek v obchodech a různých odvětvích se pozornost stále více soustředí na spolehlivost, soulad s regulacemi a datovou bezpečnost těchto systémů. Tyto aspekty se stávají klíčovými faktory odlišujícími jednotlivé výrobce ESL.

ZKONG, přední světový dodavatel elektronických cenovek, klade důraz na řešení stavící na vysoké úrovni zabezpečení a přizpůsobivosti. Společnost navíc získala certifikace ISO 27001 a ISO 9001, které potvrzují její schopnosti v oblasti bezpečnosti informací a zajištění kvality.

Společnost ZKONG provozuje automatizovaný výrobní závod o rozloze 40 000 m2, přičemž si udržuje plnou kontrolu nad výzkumem, vývojem a výrobou, aby zajistila plynulost dodavatelského řetězce. Po hardwarové stránce je každá elektronická cenovka vybavena ochranou proti krádeži a neoprávněné manipulaci. K jejímu sejmutí je nutné speciální vybavení, a pokud se ocitne mimo vyhrazený prostor, může spustit alarm nebo světelné upozornění, čímž se zamezuje neoprávněnému zacházení.

Pro přenos dat využívá společnost ZKONG vlastní protokol Bluetooth 5.1, který umožňuje šifrované a zákazníkům na míru nastavené použití. Každá cenovka je vybavena jedinečným klíčem, který lze přímo importovat do systému etiket. Tím se zamezí interním průnikům a výrazně se zvýší bezpečnost celé komunikace.

Cloudová platforma společnosti nabízí integrovanou správu elektronických cenovek s důrazem na bezpečnost, přesnost a soulad s předpisy. Umožňuje provádět aktualizace cen v reálném čase a využívat přizpůsobitelné šablony, které odpovídají regionálním pravidlům pro maloobchod.

Elektronické cenovky a cloudovou platformu společnosti ZKONG využil pro svou digitální transformaci například australský lékárenský řetězec Blooms The Chemist, který musí dodržovat přísné předpisy v oblasti zdravotnictví a regulace cen. Platforma používá pro přenos a ukládání dat šifrování AES-128, umožňuje dávkovou správu i synchronizaci mezi více prodejnami. Díky tomu dokáže řetězec plně vyhovět regulačním standardům.

„Elektronické cenovky jsou jasnou volbou pro budoucnost," uvedl Stephane Bredenbac, spoluzakladatel společnosti Blooms The Chemist. „Pomáhají modernizovat prodejny a zajišťují přesnost cen. Přinášejí tak zákazníkům lepší zážitek z nakupování, díky čemuž se rádi vracejí."

Podobně i prémiový řetězec Sushi Sushi s více než 170 pobočkami v Austrálii využil přizpůsobitelné šablony společnosti ZKONG k jasnému zobrazování informací o alergenech v souladu s potravinovými předpisy. Cloudový systém centrálně spravuje ceny a promoakce na více než 10 000 elektronických cenovkách.

Důraz na řešení šitá na míru podtrhuje rostoucí požadavek, aby poskytovatelé elektronických cenovek nabízeli flexibilní podporu v oblasti zajišťování souladu s předpisy a integrace. Firmě AreaPadel.com pomohla společnost ZKONG integrovat elektronické cenovky do její platformy PrestaShop, díky čemuž nyní může spravovat ceny a zásoby v reálném čase. Technologie NFC s obousměrnou autentizací a šifrováním typu end-to-end systém chrání před únikem dat a zajišťuje transparentnost cen podle španělských předpisů.

S rozvojem chytrého retailu už konkurence v segmentu elektronických cenovek nespočívá jen v efektivitě. Jde o vyvážený závod, v němž hrají roli také bezpečnost, služby a přizpůsobivost. Výběr správného technologického partnera je proto důležitější než kdy dříve.

O společnosti ZKONG

ZKONG je globální poskytovatel řešení pro chytrý retail a internet věcí (IoT), specializující se na elektronické cenovky (ESL), chytré LCD displeje a cloudové platformy.

www.zkong.com

KONTAKT:

Média: media@zkong.com

Obchodní dotazy: sales@zkong.com

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2757819/image.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2757905/ZKONG_Logo.jpg

 

 

